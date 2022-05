"On a un peu joué avec le stress et je pense que les joueurs se sont mis une certaine pression" , note Jérôme Beco. "Je n’ai pas trop reconnu l’équipe."

Sur la touche depuis le mois de mars pour une sérieuse blessure à la cheville, "JB" – tout le monde le surnomme ainsi – est un spectateur attentif des exploits herviens.

La finale contre Hannut jeudi

"Notre objectif est à présent de remporter ce tour final et de monter en P1. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on est même venu en car ce dimanche. Ça avait marché pour les deux premiers matches et on n’a pas voulu changer (rire). Suite à ce partage, on sait qu’on doit absolument gagner contre Hannut jeudi. Ce sera la finale. Au contraire d’Hannut qui avait fait du titre son objectif, on pourra évoluer sans pression. On va tout faire pour l’emporter et, si on monte, on assumera. Dans le cas contraire, on réessayera la saison prochaine. Ce serait alors l’objectif."

Fort de sa riche expérience, le défenseur hervien de 34 ans porte un regard avisé sur la réussite de son équipe.

«Tout le monde a décidé de rester»

« Il y a dans le groupe une ambiance exceptionnelle. C’est simple, tout le monde a décidé de rester au club la saison prochaine. En dix-sept années d’équipe première, je n’ai jamais connu ça. C’est incroyable et c’est ce qui fait la différence. Même un gars comme Benoît (Closset) qui a un sacré parcours s’est fondu dans le groupe. Mais il n’y a pas que l’équipe. Ça va de Véro, la tenancière de la buvette, au président. Et surtout, il y a Ben Joly. Il a vraiment fédéré un groupe. C’est tout simplement le coach qu’il fallait à Herve. Vous ne trouverez personne qui a un mot négatif sur lui. Il y a les moments pour travailler, et ceux pour s’amuser. Il gère tout ça parfaitement » , conclut JB.