Pour rappel, l’équipe a remporté son championnat de D3 et évoluera en D2 la saison prochaine. Mais ce sera sans le désormais ex-entraîneur des Verviétois. "C’est une petite surprise , réagit le président du club, Thomas Lejeune Debarre. Alex nous a expliqué qu’il ne se sentait plus soutenu par une partie du groupe.Dès lors, ça devenait difficile d’échanger pour la suite dans ces conditions et il ne restera pas" , poursuit le dirigeant.

Le RHCV est évidemment à la recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine. "Nous sommes assez tard donc ce n’est pas évident. Nous avons deux noms mais nous n’avons pas encore tranché" , explique-t-il.

De son côté, le coach avance la même explication. "C’est vrai que j’ai longtemps été pressenti pour rester, mais petit à petit il y a eu une remise en question d’une partie du groupe" , commente-t-il. "Du coup, je me suis aussi remis en question et je ne voulais pas prendre le risque que ça se passe mal en cours de saison à la moindre difficulté. Cela n’aurait été bon ni pour le club, ni pour moi" , assure Alex Humblet, qui préfère quitter le club en bons termes après quatre années au RHCV et une montée en D2 à la clé.

«J’ai peut-être voulu aller trop vite»

"J’ai passé quatre merveilleuses années. Je pense que tout le monde a grandi pendant cette période et je souhaite vraiment le meilleur à Verviers pour la suite" , embraye-t-il, conscient qu’il s’agit aussi de la fin d’un cycle. "Oui, c’est vrai. Mais c’est peut-être aussi un peu de ma faute. J’ai voulu aller trop vite pour discuter, avancer et cela a soulevé certains points qui ne l’auraient peut-être pas été si j’avais pris plus de temps. Mais c’est ainsi" , reconnaît l’entraîneur à propos des discussions qui n’ont pas mené à sa prolongation à la tête de l’équipe première.

Désormais sans club, Alex Humblet espère retrouver un nouveau défi pour la saison prochaine.Ce qui pourrait être le cas assez rapidement.