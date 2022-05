Arbitre: M. Kourouma

Cartes jaunes: Kalimira; Delneuville, Grégoire

Buts: Crul (1-0, 112e), Grégoire (1-1, 113e)

ÉTOILE DALHEM B: S. Al Alou, Piller, Adam, Kalimira, Zeami, Collignon, Desmit, M. Brocka (73e A. Al Alou), Mazurek (65e Crul), J. Brocka (81e Kerckhove), Moscufo (65e Yildiz)

CHEVRON: Houssonloge, T. Degrosonay (90e+3 Jaspers), Adjaye, Q. Craninx (88e Threis), Delneuville, Blanchy (111e Rasier), V. Degrosonay, Hansenne, Heine, Grégoire, S. Craninx (61e Lamy)

Il n’y avait que très peu d’enjeu dans cette partie qui opposait deux formations battues jeudi dernier lors de leur premier match d’interséries. Une donnée qui semblait avoir un impact net sur l’intensité et la qualité des débats. "Ça a été laborieux de composer une équipe et la déception de jeudi était encore bien présente dans les têtes" expliquait à l’issue de la rencontre le coach de Chevron Ludovic Lejeune. "Je ne m’attendais donc pas à un grand match et ça s’est confirmé sur le terrain."

Pendant 90 minutes, le contenu se révélait en effet très pauvre même si les Chevronnais se procuraient les plus belles possibilités via Heine et Grégoire notamment. Quasiment inoffensifs jusque-là, les locaux se réveillaient en toute fin de partie lorsque Crul servait Kerckhove mais la tête de ce dernier était détournée in extremis par Houssonloge qui envoyait avec son arrêt les deux équipes en prolongations. L’Étoile confirmait son réveil dès la reprise lorsqu’Adnan Al Alou frappait le montant.

Plus animées, ces prolongations voyaient ensuite le capitaine de Chevron Hansenne rater l’immanquable esseulé dans le petit rectangle après un effort de Lamy. Et après 112 longues minutes de jeu, le but de la délivrance sur une tête de Crul tombait enfin pour les Dalhemois. Du moins le pensaient-ils puisque sur le centre, Chevron lançait Heine qui centrait ensuite pour Grégoire. Ce dernier rétablissait l’égalité une trentaine de secondes seulement après l’ouverture du score. Quelques minutes plus tard, le gardien Chevronais sauvait encore les siens sur un coup franc de Desmet.

Déjà auteur d’une très belle prestation, Grégory Houssonloge allait se muer en homme du match lors de la séance de tirs au but en détournant les frappes de Crul et de Desmet. Ce jeudi, Chevron rencontrera Marchin (vainqueur 2-5 de Haneffe) pour ce qui sera quoi qu’il arrive son dernier match de la saison. L’équipe qui remportera cette joute terminera 5e du tour final de P4 et entretiendra encore un mince espoir de monter en P3.