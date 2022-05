Arbitre: M. El Baraka

Cartes jaunes: Lekeu; Smets, Bressani, Lebeau, Douhard, Bastin

ESPOIR MINEROIS: Debante, Corin, Lucassen, Corteil, Lekeu (70e Anounou), B. Thomsin (75e Mahamud), J. Gaillard, G. Gaillard (88e Leufgen), Tamma, Jacinto, Van Acker (79e Franssen)

HERVE: Simonis, Lebeau, Das, Smets, Halleux (82e Lejeune), Douhard (79e Limbourg), Morrier, Bastin, Bressani (63e Amory), De La Cruz (75e Hamdi), Closset

Si Herve prend la première mi-temps à son compte, les occasions sont rares et le nombreux public présent s’ennuie. On notera tout de même un coup franc de Closset repoussé par Debante (7e), une reprise loupée de Douhard dans la foulée, et une frappe cadrée du même Closset (23e).

"On ne fait pas une bonne première mi-temps, on peut même dire qu’on était très mauvais" , déclare le coach minerois Gino Piol. "Avec Francesco et André, mes deux adjoints, on a pris dix minutes pour bien réfléchir à ce qu’on devait changer. On a alors complètement remodelé notre milieu de terrain et ça nous a fait du bien."

De retour des vestiaires, ses joueurs affichent un tout autre visage. Tamma d’abord (54e), Julian Gaillard ensuite (60e) mettent Simonis à contribution. Herve réagit mais les deux tentatives de Lebeau (69e et 71e) loupent le cadre. À dix minutes du terme, Franssen y va d’une superbe frappe que le portier hervien détourne avec brio. Et pendant les arrêts de jeu, c’est son homologue qui se met en évidence sur une tête de Bastin. La rencontre se termine sur un nul blanc qui élimine définitivement l’Espoir Minerois de la course à la montée.

"C’est fini pour nous" , enchaîne le mentor des Rouges. "On met ainsi un terme à notre saison de la même façon qu’on l’a vécue, c’est-à-dire avec un problème d’effectif. Il n’y avait d’ailleurs pas de raison qu’elle se termine autrement. Des regrets? Je suis un compétiteur donc je vais dire oui. Il n’a pas manqué grand-chose à Hannut et on a dû se passer de beaucoup de joueurs aujourd’hui."

Du côté hervien, le T1 Ben Joly analyse sereinement la prestation des siens.

"On est bien rentré dans le match en pressant Minerois assez haut. On a certes dominé mais on ne s’est pas vraiment montré dangereux, à part sur le coup franc de Closset et la reprise loupée de Douhard. Après la pause, Minerois a changé son dispositif et on a éprouvé plus de difficultés. Plus on avançait dans la partie, plus la nervosité s’installait. Mes joueurs ne sont pas habitués à ce genre de match et ils ne savent pas encore gérer la pression."

Grâce à ce nul, Herve s’offre une vraie finale ce jeudi (19h) contre Hannut. Pour monter en P1, il doit impérativement l’emporter.

« Pour moi, on a toutes nos chances. C’est le dernier match, une vraie finale, et c’est chez nous » , conclut l’homme fort des Fromagers.