Kemexhe n'est pas allé à Saint-Vith : "On devrait pouvoir les obliger à venir plutôt qu’à déclarer forfait"

"Comme tout le monde, j’ai appris la nouvelle samedi soir , explique Thierry Polis, l’entraîneur de Saint-Vith. Apparemment, ils n’étaient pas assez nombreux et surtout pas motivés à l’idée de faire le trajet. C’est dommage, on devrait pouvoir les obliger à venir plutôt qu’à déclarer forfait. C’était une recette supplémentaire, l’occasion de donner du temps de jeu à ceux qui en ont eu un peu moins et de terminer la saison en beauté."

Il semble peu probable que le 3e classé de ce tour final interséries obtienne son ticket pour la P2 mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans les prochaines semaines.

"Tant mieux pour nous s’il y avait une bonne surprise, nos adversaires de ce dimanche n’auraient plus qu’à s’en mordre les doigts" , concluait Thierry Polis tout en assistant à Minerois – Herve (P2).