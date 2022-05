Après 21 années, dont les 14 dernières sans interruption, André Evrard va quitter la présidence de Chevron.

Une fin de règne qui aurait pu être magistrale si les Chevronnais lui avaient offert cette montée après laquelle ils courent depuis longtemps.

Mais à Bolland, dans cette finale interséries, son club de cœur a perdu aux tirs au but, jeudi. Présent au match en compagnie de son successeur, Philippe Bodson, le désormais ex-président était déçu mais aussi fier du chemin parcouru.

"J’aurais voulu terminer sur une montée en P3 et les joueurs avaient envie de me l’offrir mais je tiens quand même à leur tirer mon chapeau pour l’excellente saison qu’ils ont réalisée. Et au coach également qui a fait du très bon boulot pour sa première saison chez nous. On a été en tête du championnat pendant longtemps et on a dépassé nos objectifs qui étaient de terminer dans le top 5."

Philippe Bodson partage l’avis de son prédécesseur. "Il y a un réel engouement envers le club , dit cet ancien joueur de Stavelot et de Spa notamment. Il n’y avait pas moins de cent supporters présents et c’est incroyable pour un petit village comme le nôtre. C’est pourquoi nous tenterons de jouer les premiers rôles la saison prochaine mais en gardant toujours la même philosophie et la même ambiance familiale."

«Je le remercie pour son dévouement»

Le nouveau président prend son nouveau rôle avec beaucoup de sérieux et d’ambition. Il sait aussi qu’il pourra toujours compter sur André Evrard qui restera bien au comité. "Je tiens à le remercier pour son dévouement et pour tout ce qu’il a fait pendant les 54 ans de présence, tout comme son épouse Marcie."

Si la saison n’est pas complètement finie, les deux présidents ne sont pas très optimistes quant à l’issue du match de dimanche, dont personne ne sait à quoi il pourrait servir s’il n’y a pas de montant supplémentaire. Ce sera contre l’Étoile Dalhem B, battu jeudi par Blegny B.

"C’est quand même incroyable qu’on ne sache quelle en est l’issue , peste Philippe Bodson. Comme il n’est pas normal que le règlement change tout le temps. Lors du tour précédent, on parlait de prolongations si on terminait à égalité. Ici, on est passé directement aux tirs au but."

S’il jouera par respect, Chevron tentera surtout de remobiliser les troupes pour la saison prochaine toujours au sein, espèrent-ils, de "cette chouette et accueillante série germanophone."