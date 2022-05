Absents à l’Espoir Minerois: B. Thomsin, Frère, Bemelmans, J. Thomsin et Léonard (blessés), Lange (suspendu), Franssen et Heudt (indisponibles).

Absent à Herve: Klein (blessé).

Défait ce jeudi à Hannut (2-1), l’Espoir Minerois garde une petite chance de montée. Pour ce faire, il doit l’emporter contre Herve, en espérant que les Fromagers en fassent de même quatre jours plus tard contre Hannut. Ce serait alors la différence de buts qui départagerait les trois équipes.

"L’exclusion et la blessure de Jonathan Thomsin (entorse) ont eu leur influence dans notre défaite" , explique le T1 minerois Gino Piol.

"Mais on ne peut pas avoir de regrets, le groupe a tout simplement été héroïque et je suis fier de tout le monde. On va à présent affronter Herve mais je n’y pense pas encore. Ma priorité est d’effacer la frustration et le sentiment d’échec présents chez les gars.

Ensuite, on jouera le match de dimanche à fond car on y croit toujours. Il faudra se méfier de Benoît Closset, un joueur hors norme. C’est leur meilleur atout mais ce n’est pas le seul. Herve est un peu comme nous, il y a quelques individualités mais surtout un gros collectif. Cette équipe mérite sa place et je la crains autant que Hannut."

Du côté hervien, malgré l’importance de la rencontre, on refuse de se mettre la pression.

«Plus on avance, plus l’envie est là»

"Le fait de se retrouver à ce stade est déjà très positif" , note le mentor Ben Joly. "On n’a aucune pression et tout ce qui vient est du bonus. Ce n’était pas dans les plans de départ mais plus on avance, plus l’envie est là. Une chose est sûre, on va jouer pour gagner.

On n’oublie cependant pas qu’on est le petit Poucet de ce tour final. Ce dimanche, on va affronter une formation qui repose sur une solide organisation. Elle est bien en place et il faudra y aller pour la bouger. On va jouer notre propre jeu puis on verra. Malgré sa défaite à Hannut, rien n’est joué et Minerois garde toutes ses chances."