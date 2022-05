Absents à Saint-Vith: Biermans, Sangiovanni et Reinartz (blessés), Broers et Nito (vacances), Urfels (examens), Willems (départ).

Il ne devrait y avoir que six montants de la P3 vers la P2 cette saison. En plus des quatre champions, Welkenraedt (en s’imposant face à Saint-Vith aux tirs au but) ainsi que Seraing Athlétique (victoire 1-3 à Kemexhe Crisnée) ont décroché les deux derniers tickets jeudi. Sauf surprise, le match de ce dimanche entre Saint-Vith et Kemexhe se disputera pour du beurre à moins que la très peu probable disparition d’une équipe évoluant en P1 ou en P2 n’offre un montant supplémentaire.

Ne pas avoir de regrets

À l’issue de la défaite à Welkenraedt, les Saint-Vithois étaient évidemment très déçus. "Le match de dimanche ne servira à rien, je ne sais même pas si j’aurai assez de joueurs , expliquait Thierry Polis, le coach des Germanophones. On doit en parler entre nous, cela peut être une façon de terminer la saison à domicile. On pourrait aussi donner du temps de jeu à ceux qui n’en ont pas eu ce jeudi. Il faut oublier la déception de ce match perdu à Welkenraedt et préparer la saison prochaine. Ce tour final était une expérience en plus pour les jeunes du club, cela nous aidera peut-être à l’emporter la prochaine fois."

En attendant, Saint-Vith recevra bien Kemexhe ce dimanche. Les deux équipes ont tout intérêt à s’imposer puis à croiser les doigts, on ne sait jamais ce qu’il peut arriver et il ne faudra pas avoir de regret. "On va avant tout essayer de trouver onze joueurs à mettre sur le terrain puis de tout remettre en place mentalement , ajoutait Thierry Polis. On va essayer de terminer en beauté puis on verra bien si ça peut nous apporter une bonne surprise."