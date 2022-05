Gaël Chatagno impose l’électrique au Domaine de Bilstain

"Aligné hors classement, il a prouvé qu’une moto électrique pouvait s’imposer dans la catégorie reine ", soulignait Dany Crosset, l’organisateur. "Il avait été invité par Éric Lejeune qui importe des motos électriques. Je dois avouer que j’ai été bluffé, je n’aurais pas cru que c’était possible avant que je le voie ce dimanche. Nul doute que cela ouvre de nouvelles possibilités avec, pourquoi pas, l’arrivée prochaine d’une catégorie électrique."

Un manque de pilotes

Au-delà de la démonstration du pilote d’usine français, Dany Crosset regrettait un manque de pilotes puisqu’il n’était finalement qu’un peu plus d’une soixantaine au départ. Parmi les absents, on pointait d’ailleurs Axel Crosset retenu par ses examens. Par contre, plusieurs anciens étaient de la partie comme Éric Lejeune, quatrième en Gentlemen, et Olivier Maréchal qui décrochait la même place en Séniors, ou encore Jean-Marie Lejeune, malheureusement contraint à l’abandon dans le dernier tour en Loisir. Une catégorie qui a vu la victoire du jeune Nolan Corman en tête tout au long de la journée, alors que Cindy Requier se classait quatrième, après avoir été en lutte pour la victoire jusqu’à l’entame des sept dernières zones.

Deuxième place pour Eloïse Rahir

Parmi les autres performances régionales, on saluera la très belle deuxième place d’Eloïse Rahir en Espoirs 125cc après un début de journée un peu compliqué.

Enfin, on retiendra encore les quatrième et sixième places respectives de Romain Corman et Florent Morhing en Juniors, ainsi que la septième de Marc Maraîte en Gentlemen, tous un peu moins à l’aise sur un terrain qu’ils connaissent pourtant très bien.