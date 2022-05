Un rendez-vous qui a connu un beau succès avec plus de 20.000 spectateurs. Il est vrai que le programme était séduisant avec 380 voitures en piste et quatre cent autres dans l’enceinte du circuit ardennais dont de nombreuses Lotus, la marque anglaise fêtant son septantième anniversaire.

De nombreuses animations étaient aussi proposées aux petits et grands pendant que les plus passionnés ne voulaient rien manquer des nombreuses courses disputées de jour comme de nuit. L’occasion de découvrir une vision différente du Francorchamps by night depuis la nouvelle tribune du Raidillon. Si comme souvent dans ce type d’événement, la plupart des pilotes étaient étrangers, des régionaux avaient tenu à se joindre à la fête comme Vincent Gaye et sa très belle Ferrari 275 GTB/C.

23eplace pour Olivier Muytjens

Engagé de le Greatest Trophy, il aurait dû monter sur la plus haute marche du podium lors de la première course avant d’être pénalisé pour un dépassement des limites de la piste qui le faisait reculer à la quatrième place, avec le même résultat le lendemain lors de la seconde explication.

De son côté, Olivier Muytjens disputait la Sixties’Endurance au volant d’une Cobra Daytona qu’il partageait avec Brice Pineau. Malheureusement, après un excellent début de course du pilote de Moresnet, les choses se compliquaient pour ne terminer finalement que vingt-troisième seulement.