Arbitre: M. Fickers.

Cartes jaunes: Collette, Houbiers, Q. Dohm, Launoy; Rogister, Boveroux.

WELKENRAEDT: Collette, Houbiers, Q. Dohm, Lennertz, Sabitov (68eCollard), Plom, Lancellotti, Corman (69eCollard), Launoy, Schillings, Kockelmann.

SAINT-VITH: Broers, Schoonbroodt, Rogister, Urfels, Parmentier (42eBoveroux), Pütters, Kohn, Gangolf, Sangiovanni (73eHoffamnn), Frère, Nito.

Au terme d’un match où le stress a pris le dessus sur le niveau de jeu, les deux équipes se quittaient sur un 0-0 assez logique même si c’est Saint-Vith qui nourrissait le plus de regrets.

"C’était très partagé mais nous avons eu les meilleures occasions dont deux dans le premier quart d’heure , expliquait Thierry Polis, le coach de Saint-Vith. Nous avons gaspillé tandis que notre gardien n’a pas eu un arrêt à faire. Ce n’était pas du grand football mais ce genre de match est toujours délicat. À la 83e, on doit hériter d’un penalty flagrant pour une faute de main mais l’arbitre ne le siffle malheureusement pas."

La montée en 2e provinciale devait donc se jouer à la loterie des tirs au but. Tout commençait très bien pour Quentin Dohm et Frère qui plaçaient dans le coin mais les choses se corsaient par la suite. Lancellotti et Kockelmann (pour Welkenraedt) trouvaient les montants du but défendu par Broers, les Saint-Vithois Kohn et Pütters voyaient leurs envois stoppés par Collette. Plom faisait ensuite 2-1 pour les locaux puis Rogister s’y reprenait à deux fois (le gardien n’était pas sur sa ligne sur sa première tentative) pour égaliser. Collard trouvait le fond des filets puis Nito frappait au-dessus du but et offrait la montée à Welkenraedt.

«Plus de stress chez nous»

"C’est dommage mais c’est le foot , philosophait Thierry Polis. Ce genre de match se joue sur des détails. Après 90 minutes, on méritait de l’emporter aux points mais les tirs au but en ont décidé autrement."

C’était évidemment la fête du côté de Welkenraedt. Le co-entraîneur Xavier Houbiers ne boudait pas son plaisir: "Il y avait sans doute un peu plus de stress chez nous, Saint-Vith était un peu mieux dans le match, il faut l’admettre. Au moment de désigner les tireurs pour la séance des tirs au but, nous n’avions que deux volontaires. On a choisi les plus âgés et ce sont eux qui ont loupé mais cela a quand même tourné en notre faveur. Nous avions formé une équipe de qualité mais aussi pour l’ambiance, en P3 c’est cela qui fait la force d’un groupe. Bravo à tous les joueurs, merci à Greg Degotte, l’autre entraîneur, et au club. Je dois aussi avoir une pensée pour mon épouse qui supporte que je sois tout le temps au foot. Cette montée, on la dédie au regretté Mathieu Kessels qui nous a fait confiance pour former cette équipe avec les jeunes du club."