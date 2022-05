Arbitre : M. Dridelli.

Carte rouge : Lange (59e, 2ejaune).

Cartes jaunes : Adrovic, Lekeu, De Vierman, Lange, Geuns.

Buts : Cossalter (1-0, 6e), Thomsin (1-1, 45e), Cossalter (2-1, 88e).

HANNUT : Racz, Adrovic, De Vierman, Spadaro, Ouchan Père, Geuns, Pasteels, Formica, Henrot (74eVandenberg).

MINEROIS : Debante, Corin, Lucassen, J.Gaillard, Lekeu, Lange, Thomsin (45e+1 Mahamud), Tamma (85eBaumans), Jacinto, G.Gaillard, Van Acker (66eLeclercq).

On joue à peine depuis six minutes quand Formica arrache le ballon à l’entrée du rectangle adverse et sert Cossalter entre deux défenseurs. Le numéro 17 local ne tremble pas devant Debante (1-0).

Sur du velours, les hommes de Manu Christiaens dominent les débats et auraient même pu l’être encore plus si, après un peu moins d’un quart d’heure, Monsieur Dridelli n’avait pas oublié une carte rouge évidente suite à un coup de pied volontaire de Lekeu sur Formica. Un fait de match qui va, de manière totalement incompréhensible, avoir un impact négatif sur Hannut alors que Minerois va en sortir galvanisé.

Et ce qu’on pressentait au vu du scénario va finir par se produire. à la suite d’une percée sur le flanc gauche, Van Acker peut armer une frappe des vingt-cinq mètres, que Racz repousse. Jacinto est le plus prompt et se fait accrocher par le portier local, penalty indiscutable.

Même blessé, c’est le capitaine Thomsin qui se charge de la sentence juste avant de céder sa place.

À vingt minutes du terme, ce diable de Cossalter passe proche du 2-1, mais Gerald Gaillard, bien replié sur sa ligne, supplée parfaitement Debante. Mais le défenseur central ne pourra rien, à la 88e, quand ce même Cossalter efface Mahamud et envoie une prune dans un angle impossible sur laquelle le futur portier de Geer ne peut rien (2-1).

Pas de cadeau d’anniversaire pour Gino Piol qui fêtait ses 35 ans. " Prendre un but dans les dernières minutes, c’est toujours dur , avouait le coach. On n’a rien à envier à Hannut qu’on a regardé dans les yeux.C’est dommage parce qu’il ne nous a pas manqué grand-chose… On doit maintenant gagner face à Herve… "