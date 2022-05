Arbitre: M. Mataj.

Cartes jaunes: Bailly, Reuten, Vervacque, Debaty, Atteri.

Buts: Atteri (1-0, 51e), Vanraefelghem (2-0, 86e), Prudhomme (2-1, 88e).

RFC LIÈGE: Debaty, Van den Ackeveken, Bustin, Lambot, D’Ostilio (46eRonvaux 63eMouchamps), Rodes, Reuten, Bruggeman, Mouhli (74ePrudhomme), Lallemand, Perbet (70eCavelier).

KNOKKE: Dhoest, Buysse, Vanraefelghem, Cassaert, Vervacque, Neyts, Bailly, Mariën (83eVan Walle), Vandewalle (76eBinst), Ackx (58eVan den Bossche) Atteri.

Il n’y aura pas de montée en D1B pour le RFC Liège, battu à Knokke mercredi soir.

Une tentative de Perbet à la 2e obligeait le portier local à effectuer un arrêt. Mais les Liégeois n’arrivaient pas à imposer un rythme. Quelques tirs des Côtiers ne menaient à rien. Les visiteurs reprenaient le contrôle de la partie, notamment en obtenant de nombreux corners qui, comme face à Dender, ne donnaient rien.

Le score était nul et vierge à la pause, alors que Dender menait face à Dessel. Liège n’y était pas, ne montrait rien. Le stress? La fatigue? Knokke en profitait et mettait le 1-0. Le pire des scénarios.

On sentait de la nervosité chez les Liégeois. Englebert sortait… Ronvaux pour Mouchamps et le renvoyait directement au vestiaire puisqu’il refusait de le saluer et de comprendre ce choix tactique.

Chaque action liégeoise était contrée par une défense attentive. Debaty réalisait une sortie fautive et offrait le 2-0 à Knokke sur penalty. Prudhomme réduisait le score à 2-1 mais ça ne changeait rien.

«Je n’ai pas de mots»

Avec une telle copie, le Matricule 4 ne pouvait revendiquer la D1B. C’est donc Dender qui jouera en Pro League la saison prochaine.

S’il y en a bien un qui rêvait d’emmener ses copains de cordée vers les sommets, c’est le capitaine D’Ostilio. Contraint de solliciter son remplacement au repos, comme un cauchemar avant l’heure, Jonathan trouvait difficilement les mots pour expliquer cette glissade sur la dernière marche, frustré comme jamais de constater les dégâts du petit banc. "Pas la peine d’insister sans pouvoir se livrer à 100% dans un match pareil. C’est peut-être à la fois de la malchance, de la maladresse, un manque de lucidité au dernier moment face à un adversaire qui a joué le coup à fond, je ne sais pas. C’est en tout cas à l’image de notre saison: on entame bien ce match, on gaspille énormément puis Knokke ouvre le score sur une de ses premières occasions. Nous avons toutes les raisons d’être déçus mais on sait aussi que sans efficacité devant le but adverse, on ne peut pas gagner un match. En réalité, je n’ai pas de mots. Nous avions toutes les cartes en main pour réaliser quelque chose de beau et nous l’avons gâché."