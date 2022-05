Arbitre: M. Laforge.

Cartes jaunes: Q. Craninx, S. Craninx, Grégoire.

BOLLAND: Closset, Simons, Parotte (86eBastings), Herman, Tosim, Decœur (67eLéonard), Van Noyen, Masuy (80eLamour), Al-Assouad (73eDuizings), Schyns, Nols.

CHEVRON: Houssonloge, Hansenne, Delneuville (55eMehmetaj), Heine, Lahaye, Degrosonay, Bastin (45eS. Craninx), Grégoire, Q. Craninx, Ba, Blanchy.

Cette finale Bolland-Chevron aura été indécise jusqu’au bout. Elle a tenu en haleine les quelque 400 supporters qui avaient fait le déplacement en ce jeudi de l’Ascension.

Terminé sur un 0-0 plutôt logique, c’est lors de la séance des tirs au but que les Bleus ont pris le meilleur, inscrivant cinq des sept tirs au but, pour seulement quatre du côté de Chevron. Une délivrance pour les Bollandois qui attendaient de retrouver la P3 depuis plus de vingt ans.

Le coach, Antoine Wilkin, était aux anges au coup de sifflet final. "C’est ma sixième saison comme entraîneur ici à Bolland. Il a fallu le temps pour mettre les choses en place, pour gagner en expérience et apprendre le métier." Mais cela valait bien la peine d’attendre.

La pression était énorme sur les épaules du coach et de ses troupes avant cette rencontre capitale. "C’est simple, je ne vis plus depuis lundi , avoue-t-il. J’ai essayé de cacher ma nervosité aux joueurs mais ce n’était pas évident et ma femme l’a bien sentie à la maison."

Une nervosité présente aussi chez ses gars, qui n’ont pas évolué à leur meilleur niveau. "On sentait qu’on avait peur de perdre et, face à un bloc très défensif, on n’a pas pu reproduire notre football habituel. À la fin, ce sont même eux qui se sont créé les meilleures occasions."

«Le sentiment d’être passé à côté de quelque chose de grand»

Sylvain Craninx et Baïlo Ba ont en effet raté le coche en seconde période, au grand dam des nombreux supporters chevronnais qui avaient fait le long déplacement. "On a le sentiment d’être passés à côté de quelque chose de grand , regrettait un Ludovic Lejuene fort déçu. Le mentor des Jaune et Noir retenait toutefois le positif. "On a démontré qui on était mais il faut rester lucide, il y a encore du travail."

S’ils joueront le match de dimanche avec sérieux, il sera difficile de remobiliser les troupes.

Mais quelle qu’en soit l’issue, on promet du côté de Chevron de revenir plus fort la saison prochaine. Avec des ambitions encore plus affirmées.

Ambitieux, Bolland le sera aussi en P3. "Nous avons transféré pas mal de joueurs qui ont l’expérience de la P2 ou de la P3 et notre but est de passer une saison tranquille" , tempérait toutefois Antoine Wilkin, avant d’aller continuer la fête avec les siens.

Thibaut Duizings: «Ce but, un beau cadeau personnel»

Entré au jeu à la 73e minute, Thibaut Duizings ne s’attendait pas à devenir le héros du match.

En inscrivant le dernier tir au but des siens, il l’est devenu. "Je ne voulais pas tirer, c’est pourquoi je n’étais pas dans les cinq premiers. Mais vu que la séance s’est poursuivie, il a fallu prendre mes responsabilités. En voyant que le tireur de Chevron avait manqué son tir juste avant moi, je ne pensais à rien. Mais quand j’ai déposé le ballon, je me suis dit qu’il ne fallait pas le rater. Puis, j’ai tiré et j’ai entendu tout le monde crier et se diriger vers moi. Ce but est un beau cadeau et une belle revanche par rapport à ma saison car j’ai manqué plusieurs mois pour une blessure au ménisque. Mais le groupe a réalisé une saison formidable et, sans un creux en novembre, on aurait pu gagner le titre. Mais l’important était finalement de monter et on l’a fait. Cela fait dix ans que je suis au club et je serai encore là la saison prochaine" , commente-t-il.