Arbitre: M. Wassink

Cartes jaunes: Desmit, Moscufo, Kalimira, Piller; Thomma.

Buts: M. Brocka (1-0, 3e), Brasseur (1-1, 11e), Diaferia (1-2, 17e; 1-3 sur pen., 71e).

ÉTOILE DALHEM B: S. Al Alou, Mazurek, Desmit, Kalimira, A. Al Alou (73eJ. Brocka), Collignon, Parthoens, M. Brocka (61e Van Bemten), Bottin (71ePiller), Zeami (53eCrul), Moscufo (53eRosenholtz).

BLEGNY B: Legentil, N. Thomma, Hogge, Pires, Leclercq, Rassili (83eGavage), Wathelet, Diaferia (83eMokhtari), M. Thomma (77eCloes), Baudino (70eKoffi), Brasseur (79eSylla).

Avec la montée en P3 comme enjeu, ce derby (les deux terrains sont distants d’à peine quelques centaines de mètres) démarrait sur les chapeaux de roue et Mike Brocka ouvrait déjà la marque pour les locaux de l’entrée de la surface après quelques minutes de jeu.

Les Blegnytois se reprenaient toutefois rapidement. Même pas un quart d’heure plus tard, ils étaient passés aux commandes grâce à des buts de Brasseur et Diaferia. Le match s’équilibrait alors jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, on sentait les Miniers plus frais et mieux dans le match. Brasseur s’offrait d’ailleurs en quelques minutes trois belles possibilités mais le très bon gardien dalhemois Al Alou s’interposait à chaque fois. Il fallait finalement attendre la 71e minute de jeu pour voir Mathias Thomma subtiliser la balle à Bottin dans le rond central et filer seul au but. Kalimira tentait d’intervenir in extremis mais commettait un penalty que se chargeait de convertir Diaferia.

Assommés et cuits physiquement, les Dalhemois ne pouvaient qu’assister impuissants aux scènes de liesse du rival et voisin au coup de sifflet final. "Nous n’avons rien à revendiquer aujourd’hui, Blegny mérite sa victoire" , estimait Philippe Martin, le coach de l’Étoile. Blegny B aura donc survolé ce tour final jusqu’au bout et s’offre enfin cette montée tant espérée. "On voulait absolument cette P3 pour aguerrir nos jeunes et assurer une meilleure transition entre notre école de jeunes et la P2, c’est désormais chose faite" , souriait Raphaël Fassotte, le coach de l’équipe A qui assurait l’intérim à la tête de la P4 pour ce tour final.

L’an prochain, le club annonce d’ailleurs que l’équipe sera coachée par Marc Donnay, l’actuel entraîneur des U17 blegnytois.

Quant à l’Étoile Dalhem B, elle est censée poursuivre ce tour final en recevant Chevron dimanche. Il est cependant loin d’être sûr que ce match aura lieu. "On va se renseigner pour en être certains mais s’il est confirmé qu’il n’y a aucun enjeu, il est fort possible qu’on déclare forfait" , prévenait le coach dalhemois.