Absents à Welkenraedt: Delhougne et Rompen (blessés), Collette et R. Charlier (douteux).

Absents à Saint-Vith: Biermans et Reinartz (blessés), Cremer (blessé et en vacance), Broers (incertain).

Pour le vainqueur du match de ce jeudi, lequel opposera Welkenraedt à Saint-Vith, ce sera la montée en 2e provinciale. Pour le vaincu, il restera un match à disputer mais ce sera sans doute pour… rien.

"On ne peut plus dire qu’on prend match par match, rigole Greg Degotte, le coach de Welkenraedt. C’est une finale et on a la chance de la disputer à la maison. On sait que ce sera compliqué face à une équipe de Saint-Vith qui a terminé son championnat en force. Comme lors des autres matches de ce tour final, on va tout faire pour l’emporter".

Pour le T2, responsable sportif et trésorier de Saint-Vith, Manuel Klauser, l’objectif ne sera pas différent. "Nous n’avons jamais affirmé qu’on ne voulait pas monter, nous sommes face à une finale et nous voulons faire le dernier pas vers la P2. Si personne au club ne met de pression sur l’équipe, un stress logique s’est installé surtout chez nos jeunes formés au club. On a transféré pour les encadrer et, même si des gars comme Biermans ou Cremer ne seront pas sur le terrain, il reste des gars d’expérience dans le groupe."

Ce match sera particulier pour l’entraîneur des Germanophones, Thierry Polis, qui connaît très bien le club de Welkenraedt.

"Thierry y a entraîné plusieurs fois et c’est l’équipe qu’on connaît le mieux dans la P3C, confirme Manuel Klauser. C’est un vrai collectif plus que des individualités, ce sera une formation compliquée à jouer."

Grégory Degotte connaît également bien son adversaire saint-vithois. "Ils ont leurs joueurs d’expériences et leurs points forts, on a affronté des profils similaires en P3C. Cela ne veut pas dire qu’on va réussir à museler leurs attaquants mais on connaît. La montée serait la cerise sur le gâteau, l’objectif était le tour final mais l’appétit vient en mangeant même si la P2 est plus une obligation pour Saint-Vith" conclut-il.