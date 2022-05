Et si c’était l’année du retour en P1 pour l’Espoir Minerois? Dans le dur en début de saison, les troupes de Gino Piol ont su réagir et sont montées en puissance au fur et à mesure que le championnat avançait. Dans ce tour final, ils n’ont fait que confirmer leurs bonnes dispositions du moment.

"Dimanche contre Warsage, les gars ont encore fait preuve d’une grosse force de caractère. Après le 1-2 survenu sur une bêtise, ils ont été capables de revenir dans le match. Maintenant, la débauche d’énergie et les 120 minutes ont laissé des traces. Il va falloir récupérer même si, à ce moment de la saison, je pense qu’on marche surtout au mental. Et là, c’est la grande force de mes joueurs."

Ce jeudi, l’Espoir Minerois s’en va défier l’armada hannutoise. Sur papier, celle-ci a fière allure et ne doit sa participation au tour final qu’à la présence dans sa série (P2A) d’une impressionnante équipe d’Ougrée.

"J’ai bien sûr des renseignements sur Hannut" , enchaîne le T1 minerois. "Je sais donc plus ou moins à quoi m’attendre. Le club avait mis tout en œuvre pour aller chercher le titre mais ils sont tombés sur Ougrée. C’est une super équipe avec une force offensive hors norme, une défense solide et un très bon gardien."

Malgré les forces en présence, l’Espoir Minerois se déplacera à Hannut avec la ferme intention de jouer son propre jeu.

"Je ne vais pas dénaturer mon équipe, j’ai d’ailleurs beaucoup de mal avec le fait de ne pas jouer. Il faut tout de même rester logique et on va bien sûr surveiller de près leurs redoutables attaquants. Pour le reste, je ne vais pas changer mon approche" , conclut Gino Piol.

Le vaincu de ce match rencontrera Herve ce dimanche 29 mai. Et le jeudi 2 juin, ce sera le vainqueur qui affrontera les Fromagers.