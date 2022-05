Absents à Blegny B: Le groupe constitué pour ce tour final sera au complet.

Troisième lors de la saison régulière derrière Chênée et l’Espoir Minerois B, la formation de Blegny B a remporté haut la main le tour final de P4F et n’est désormais plus qu’à 90 minutes d’une montée en P3.

Comme déjà évoqué dans nos colonnes, l’équipe a toutefois abordé la compétition dans un contexte particulier puisque le coach Julien Marville a été écarté par le club juste avant l’entame de ce tour final. Plusieurs joueurs en désaccord avec cette décision des dirigeants ont par ailleurs quitté le groupe. C’est donc Raphaël Fassotte (l’entraîneur de l’équipe A) qui a, en urgence, pris la tête de l’équipe pour finir la saison.

"C’était le plus simple car je connaissais la majorité des joueurs pour les avoir entraînés dans les équipes jeunes" explique le technicien. "On a ensuite recomposé un groupe avec les joueurs restants, des U19 et deux joueurs de P2." Groupe qui, de l’avis unanime des deux adversaires (Soiron et Saive B) rencontrés précédemment, semble nettement plus fort que l’équipe alignée pendant toute l’année.

" C’est difficile pour moi de faire la comparaison mais n’oublions pas que ce qui était en place avant a fonctionné puisqu’on est au tour final" rappelle Raphaël Fassotte, un coach qui, à l’heure d’écrire ces lignes, ne connaît toujours pas le nom de son adversaire. Pour rappel: le match entre l’Étoile Dalhem B et Glons qui avait lieu dimanche a été arrêté par l’arbitre (jets de pétards) et était donc à rejouer à huis clos, ce mardi en soirée. Un petit avantage physique pour les Blegnytois.