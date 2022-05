Large vainqueur face à Hombourg B (1-7) dimanche, Bolland poursuit sa route dans ce tour final de P4. Ce jeudi, il reçoit Chevron avec une montée en P3 à la clé pour le gagnant de ce duel.

Auteur de quatre buts dimanche, Benjamin Masuy fait le bonheur de son équipe pour le moment. "Nous avons éteint l’adversaire en vingt minutes seulement, j’ai été très étonné de la tournure du match. On a concrétisé toutes nos occasions et Hombourg n’a jamais su sortir la tête hors de l’eau. J’avais besoin de marquer et j’étais en manque de confiance, ce quadruplé fait vraiment du bien au moral."

L’habitant de Herve est très satisfait de la complémentarité qu’il a avec Kevin Nols, autre pilier bollandois avant d’évoquer le tour final: "On a mérité cette place au classement, notre parcours dans ce tour final le prouve. La saison a été régulière et nous devons tout cela aux joueurs, au staff, au public qui profitent de ces moments."

Pour la suite, Benjamin n’y va pas par quatre chemins. "Nous ambitionnons clairement la montée et le mini championnat qui nous attend sera déterminant. Accéder à la catégorie supérieure serait magnifique, qui plus est l’année des cinquante ans du club. Ce rêve est à présent permis mais tout cela se prépare, hors de question de faire un aller-retour."

«La saison prochaine sera ma dernière»

Malgré ce beau parcours et les ambitions qui vont avec, l’attaquant des Bleu et Blanc annonce qu’il prendra sa retraite. "Quoi qu’il arrive, la saison prochaine sera ma dernière. J’ai un projet de maison avec les travaux qui vont avec et ça va me prendre énormément de temps. Cela m’empêchera de m’entraîner sérieusement et je préfère faire ce pas de côté. Je ne dis pas que j’abandonnerai le foot totalement, j’irai certainement taper dans la balle une fois ou l’autre avec une équipe réserve."