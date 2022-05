Arbitre: M. Mataj.

RFC LIÈGE: Debaty, Herman, D’Ostilio, Ronvaux, Bustin, Van den Ackerveken, Lambot, Nyssen (?), Reuten, Rodes, Bruggeman, Mouhli, Besson, Mouchamps, Cavelier, Prudhomme, Lallemand, Perbet.

La montée du RFC Liège ou de Dender en D1B va-t-elle se jouer sur le terrain ce mercredi ou devant les instances dans les prochaines semaines? La première hypothèse existe mais il y a de fortes chances que l’on penche plutôt vers la deuxième. Ce mercredi soir à Knokke, les Sang et Marine pourront sabrer le champagne et fêter leur titre s’ils signent un meilleur résultat que Dender.

Mais on imagine mal le concurrent de Liège dans la course à la montée perdre des plumes à domicile, face à une équipe de Dessel qui est actuellement dernière des playoffs sans victoire et qui joue pour du beurre puisque, comme Knokke, elle n’a pas la licence. D’autant plus que Dender n’a pas encore perdu le moindre match cette saison dans ses installations. Sans un meilleur résultat que Dender, les Liégeois devront attendre que la décision finale dans l’affaire Liège-Dender tombe. Mais ce n’est visiblement pas pour demain puisque les deux clubs semblent déterminés à aller jusqu’au bout des procédures. Dender, lui, peut être champion sportivement s’il bat Dessel et que Liège perd ou partage à Knokke.