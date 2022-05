Battu (1-3) par une formation de Saint-Vith bien plus réaliste dimanche, Andrimont a quitté le tour final sur une déception. Celle de de ne pas (re)monter en P2. "Je n’ai pas retrouvé le vrai Andrimont et j’ai difficile de dire ce qui a été différent" , analyse le président Raoul Vanaubel. "Ce sont des matches où tout le monde est crispé et il faut gérer" , poursuit-il. Menés alors qu’ils dominaient la partie, les Andrimontois ont loupé le coche en première période. "On aurait dû inscrire un ou deux buts avant le penalty (0-1), on ne l’a pas fait et c’est du quitte ou double. J’ai entendu beaucoup de gens réclamer un penalty en notre faveur mais personnellement, je n’ai pas vu cette phase aussi flagrante. Et de toute façon, ça ne change pas l’issue du match" , reconnaît Raoul Vanaubel.