Maxime Scherpereel (Warsage) : « L’objectif était le titre mais il nous a échappé »

"Il y a beaucoup de déception vu la tournure de la rencontre" , avoue le défenseur des Verts Maxime Scherpereel. " Des décisions contestables, comme mon exclusion, ont fait basculer le match. Le ballon me vient sur le dessus du bras et l’arbitre estime qu’il y a penalty. Il est peut-être sifflable, mais de là à me mettre la rouge! Et puis, dans la foulée, le portier minerois Debante en commet aussi un mais ne reçoit qu’une jaune. Ce sont des événements qui ont influencé la suite du match."

«Chaque fois des finales»

Pour son retour à l’Espoir Minerois, l’expérimenté Maxime (29 ans) espérait que les choses tournent tout autrement pour lui.

"Bien sûr! Maintenant, je ne peux que souhaiter à Minerois d’aller au bout. J’ai vécu ici la plus belle saison de mon parcours footballistique. Nous avions été champions en P2 et ça reste mon plus beau souvenir. C’est d’ailleurs le seul titre que j’ai fêté. Pour moi, revenir est toujours agréable et Minerois reste un club pour qui j’ai beaucoup d’affection."

Calme et serein malgré la déception, Maxime Scherpereel analyse la fin de saison de Warsage avec beaucoup de lucidité.

"L’objectif était le titre mais il nous a échappé. On a su rebondir et se remobiliser pour le tour final. Mais voilà, ce sont chaque fois des finales qu’on joue et on n’a pas droit à l’erreur. Si ça n’a pas toujours été le cas en championnat, on a su former un bloc, une vraie équipe."

Avant de conclure en se projetant déjà vers la saison prochaine: "D’office, quand on est compétiteur, on vise le titre. L’équipe sera compétitive et on voudra jouer le plus haut possible. Mais une saison est longue et tout peut arriver."