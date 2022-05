Double Everest Challenge pour Éric Charette: 608 km et 29h30 de vélo dans le Rosier

«À l’arrache»

"L’année dernière, j’avais vraiment voulu arrêter car c’était trop difficile, j’avais galéré dans ce col hors catégorie qu’est l’Alpe d’Huez. Je m’étais vraiment obligé à terminer: après cinq montées (sur huit), j’avais dit à Christine (NDLR: sa compagne) que j’arrêterais bien. C’était inhumain" , se souvient Éric Charette. Et pourtant… cela ne l’a pas empêché de se renseigner sur ce double everesting , auquel peu de cyclistes se sont déjà attaqués. Champion du monde marathon, Tiago Ferreira l’avait réussi en 2020, à VTT. Un Anglais avait, lui, mis 45 heures. "J’ai réfléchi à le faire dans le Rosier. Mais je ne savais pas quand. Ici, la période est un peu plus calme pour moi avant le Tour du Mont Blanc mi-juillet. Ils annonçaient un bon week-end. Je me suis décidé vendredi soir. Vraiment à l’arrache, dès lors: mes batteries de dérailleurs n’étaient même pas prêtes. Le jour même, j’ai déjeuné correctement, puis en avant." De son propre aveu, il a démarré "pour essayer" , sans savoir si l’opération serait une réussite.

«Comme si j’étais dans le coma»

Vers 22h, Éric Charette atteint l’altitude de l’Everest, en 22,5 km/h de moyenne. Place à la nuit, ensuite. "Je n’avais jamais roulé de nuit. Par moments, mes yeux se fermaient un peu. Dans les sous-bois, il faisait caillant. Vu l’humidité, j’étais sur les freins dans les descentes." Une escapade nocturne vécue en compagnie de son acolyte Frederic Dethier. "Même si nous n’avons croisé qu’une seule voiture, à 1h30, c’est toujours plus rassurant de ne pas rouler seul quand il fait noir. Bon, à ce niveau, dimanche ça a été un enfer: j’ai rarement vu autant de voitures et de motos dans le Rosier!"

Après, "une fois que je suis arrivé à 14000 mètres de dénivelé (NDLR: sur plus de 17800, du coup) , c’est devenu long. Je ressentais une fatigue générale, pas forcément au niveau des jambes car cette côte n’est pas non plus le Stockeu" , ajoute notre interlocuteur. "Bon, à la fin, dans l’après-midi, j’étais crevé! Je suis allé au lit à 21h et 30 secondes plus tard, je dormais comme si j’étais dans le coma."

Place au triple everesting , l’année prochaine, après cette nouvelle réussite? "Le pire, c’est que ça existe! Mais ce n’est pas pour moi, franchement. Si tu veux le réussir, tu dois poser plusieurs jours de congé, prendre le temps de bien manger et de dormir 1h de temps en temps. Tu ne peux pas t’embarquer là-dedans avec deux biscuits et des pains au fromage en poche" , se marre Éric Charette, qui va se reposer quelques jours à la côte belge en ce week-end de l’Ascension. Mais pas d’Everest Challenge au programme. "Pour le faire à la mer, il te faudrait des mois!"