Roland-Garros : Ysaline Bonaventure s’incline au premier tour en trois sets face à Bianca Andreescu (vidéo)

Issue des qualifications, Bonaventure est mal entrée dans son match. Elle perdait sur un jeu blanc son service et se retrouvait menée 2-0. Sans trembler, la gauchère aligna les quatre jeux suivants même si elle dut sauver au passage deux balles de break. A 3-5, elle eut la bonne idée de signer un troisième break aux dépens de sa jeune adversaire de 21 ans pour enlever la manche (3-5) et servir pour débuter la suivante. En confiance, la N.5 belge filait à 2-0.

La suite fut moins heureuse. Dans le 3e jeu, elle perdait sa mise en jeu et son break d’avance (2-1). Andreescu n’en profitait pas tout de suite. Elle cédait son service (3-1) mais prit dans la foulée celui de la Belge (3-2) avant d’égaliser (3-3). La parité se prolongea jusqu’à 5-5 et la perte d’un troisième jeu de service dans le set de la Belge (5-6). La confiance était désormais dans le camp canadien. Andreescu obtenait son bon pour un troisième set après 1h42 (5-7). Sur sa lancée, elle aligna trois jeux (3-0) et avait l’avantage dans la 4e quand la pluie arrêta la partie. Deux heures plus tard, rien n’avait changé. Andreescu ponctuait la manche et le match sans concéder de jeu (6-0).

Ysaline Bonaventure, 27 ans, avait battu Andreescu, qui n’avait alors que 16 ans, en 2017 dans un ITF à Toronto lors de leur seule précédente rencontre.

Au 2e tour de ce deuxième tournoi du grand chelem, Andreescu sera opposée à la Suissesse Belinda Bencic (WTA 14/N.14) qui n’a pas traîné au premier tour en écartant 6-1 et 6-1, en une heure, la Hongroise Reka Luca Jani (WTA 145), lucky loser des qualifications. Demi-finaliste de l’US Open en 2019, Bencic n’avait pas dépassé le 2e tour à "Roland"‘ l’an dernier.