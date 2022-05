Retrouvailles entre Grégory Mignon (Fize) et Pierre Wangermez (Aubel) : « Je t’ai couvert pendant dix ans »

De son côté, Grégory Mignon, joueur de Fize mais actif à Aubel pendant huit saisons, a probablement disputé ses dernières minutes de jeu, sur un terrain qu’il connaît bien. Le toujours solide défenseur va, à quarante ans, intégrer le staff de Fize. "Je vais passer T2 la saison prochaine et même si je resterai disponible pour dépanner, c’était probablement mon dernier match en tant que joueur à temps plein. Je veux me consacrer entièrement à mon nouveau rôle et ne pas me disperser."

Les deux défenseurs se connaissent très bien et s’apprécient, c’est le moins que l’on puisse dire. "Nous avons évolué ensemble cinq saisons à Aubel puis cinq saisons à Richelle" , nous explique Pierre Wangermez. "Dix ans l’un à côté de l’autre, en se tenant la main" précise Grégory Mignon. "Je t’ai couvert pendant dix ans" , plaisante Wagy. La réussite de leur duo vient aussi de cette complicité entre eux. "On n’avait pas besoin de beaucoup communiquer pour savoir comment se placer, on a vite acquis une complémentarité et c’est très important pour une paire défensive" , enchaîne Pierre Wangermez. "On connaissait chacun les qualités et les défauts de l’autre et on parvenait à bien se compléter. Je crois qu’on peut dire que notre duo a plutôt bien fonctionné sur tous les matches que nous avons joués ensemble" , conclut Grégory Mignon.

Nul doute que les deux amis auront partagé quelques verres ensemble dans la buvette après le match.