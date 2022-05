Pierre De Froidmont: 3 Top 15 lors des 3 premières Coupes du monde

Dans cette bonne passe qui l’amène à être aujourd’hui 36e au ranking mondial UCI (8e au classement général de la Coupe du monde), il y a l’arrivée à maturité (25 ans), le sérieux dans l’exercice de ce qui est depuis le 1er janvier 2019 (1er contrat Adeps) son métier, une évolution constante et, peut-être surtout, son intégration, début d’année, au sein du team pro KMC Orbea.

"Tout le staff, sans te mettre frontalement de la pression, arrive à te faire te surpasser" , explique-t-il. "On sent qu’il y a un passé à haut niveau dans l’équipe. Ils ont l’habitude de ces situations où on est avec les meilleurs en Coupe du monde. On discute beaucoup des circuits, des tactiques à adopter. Sur les trois Coupes du monde, nous étions avec notre propre cuisinier, donc pas de dérapages ni d’excès. J’ai aussi pas mal appris sur l’alimentation en course, sur les boissons à prendre à différents moments…"

Heureux, bien dans sa peau sur le circuit, Pierre De Froidmont est de plus en plus serein. Plutôt dans l’interrogation en début d’année ( "C’est chaque fois pareil, vous vous demandez si vous avez fait tout ce qu’il fallait pour être au mieux. En plus, ici, t’as envie de montrer à l’équipe qu’ils ont fait un bon choix en te prenant" ), il a déjà cru comprendre que ses responsables étaient ravis. "Sans que cela soit formel, on m’a déjà fait savoir à demi-mot que l’aventure avec KMC pouvait s’étaler sur plusieurs années" , révèle-t-il.

La suite? Championnats de Belgique de short-track à Genk le 4 juin, l’Ardennes Trophy à domicile le lendemain (65 km), puis la 4e manche de Coupe du monde à Leogang (Autriche, 10 juin). "Je prendrai alors 4 ou 5 jours de vacances avant d’aller pour trois semaines en altitude, histoire de préparer un été qui sera fou avec une course tous les week-ends durant les deux mois" , termine le Theutois.