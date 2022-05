Paul Hansenne (Chevron) : « On ne pouvait pas rêver meilleure saison »

Lucide et fair-play, il reconnaît que "Sart B mérite le titre même si on a été devant au classement pendant très longtemps. Mais on a mal géré la fin de saison. Avec un groupe aussi jeune que le nôtre, la pression devenait trop importante."

Capitaine et meneur

Les Jaune et Noir ont pourtant bien réussi à relever la tête pour reprendre la main lors du tour final qu’ils viennent de remporter. Place maintenant au tour interprovincial et un voyage à Bolland, jeudi après-midi. "La montée, on y croit mais personne ne comprend comment cela va se passer et combien de matchs on doit encore jouer pour y arriver. Quoi qu’il arrive, on va tout donner pour nos supporters qui, encore une fois, ont répondu présents."

Comme son coach et ses coéquipiers, Paul Hansenne a apprécié jouer dans cette série germanophone. "C’était vraiment très agréable avec une super mentalité et une très bonne ambiance entre les équipes. On a d’ailleurs demandé d’y rester."

Originaire d’un village à côté de Chevron, le jeune homme de 27 ans y a fait toutes ses classes. Après avoir tenté sa chance à Aywaille, Harzée et Stavelot, il est revenu dans le club de son cœur pour y relancer une équipe première il y a quelques années déjà. Capitaine, il en est aussi un des meneurs de l’équipe. "J’essaye d’apporter mon expérience car on a un groupe relativement jeune. Et en dehors des résultats de l’équipe première, notre objectif est de faire monter les jeunes du club en équipe fanion." Tout en programme.