Déjà offensif vendredi (La Calamine) , le sociétaire de la MINI Discar à encore tenté sa chance samedi (Malmedy), puis ce dimanche à Bullange. Sur ces deux dernières étapes, c’est dans le circuit local qu’il a mis les gaz.

"Samedi, j’ai loupé le coup car j’étais mal placé. Alors que j’avais de bonnes jambes. Quand je suis sorti, je pensais pouvoir boucher le trou sur l’échappée, je reviens à 20 sec en haut de la bosse (NDLR: Lamonriville)… mais après, pour un homme seul, c’était trop dur, dans le vent sur une grand-route. J’ai quand même continué jusqu’à la fin, car j’étais frustré." En vain, puisqu’il termine dans le peloton. "J’étais dégoûté." Ce 22 mai, ensuite, "j’étais un peu explosé de la veille pendant 1h30" , admet le routier de 20 ans. Après, "je ne sentais plus mes jambes, elles tournaient vraiment bien" . Lorsqu’il a eu l’opportunité d’être bien mis, dans un tour de circuit, la descente de la In der Reisbach lui a servi de tremplin pour mettre "une grosse patate" dans la remontée. "On était deux, puis cinq. Il aurait fallu que ça se relève derrière. Je l’espérais, car aucun de nous n’était dangereux. Parce que l’effort fourni était important. Mais ça ne l’a pas fait. C’est revenu en haut du premier GPM du tour."

Malgré l’énergie dépensée, Noah De Graef a su accélérer une ultime fois, lors du sprint, histoire de franchir la ligne en douzième position.GPM. "Même si je n’en avais plus fait depuis longtemps, c’est le genre de sprint que j’aime bien. Je suis content de l’avoir fait. Je reviendrai avec plus d’ambition la saison prochaine."

Pour faire mieux que sa 37e position au classement général, donc.