Michaël Lallemand (RFC Liège): « Je continue sur ma lancée du championnat, tout simplement »

Lallemand est en pleine bourre dans ces playoffs. Il vient d’inscrire trois buts sur la semaine écoulée à Rocourt, quatre au total dans le mini tournoi et quatorze sur l’ensemble de la saison. "C’est de loin la meilleure en ce qui me concerne sous les couleurs de Liège , avoue-t-il. Je continue sur ma lancée du championnat, tout simplement. Je me sens très bien dans l’équipe et sur le terrain. Dans une rencontre pareille, il faut pouvoir conserver son calme et sa concentration jusqu’au coup de sifflet final" , dit-il à propos du succès (1-0) contre Dender.

«On a fait le plus dur»

Et surtout ne pas se laisser gagner par l’euphorie de la victoire. "On a fait le plus dur. Il reste un match, qui va arriver très vite. Récupérons rapidement pour finir le travail en beauté à Knokke. Je veux juste que nous continuions sur notre lancée, sérieux et concentrés comme nous le sommes. On est en confiance et l’équipe tire à la même corde, on le voit clairement."