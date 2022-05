Match du maintien contre Soumagne: « Baelen en P3, c’est tellement mieux »

Ce match couperet, Baelen l’a pris par le bon bout. Et ne l’a jamais lâché. "On l’a bien entamé, c’est vrai, puis on a commis quelques erreurs sur phases arrêtées. Il y avait des soucis de marquage. C’est dû à notre jeunesse, je pense." Qu’à cela ne tienne, les Baelenois étaient attendus et ils ont répondu présent. Mais cette victoire sur Soumagne a-t-elle des allures de revanche? Bien sûr, au moins un peu! Mais tous les ex-Soumagnards sont restés très diplomates dans leurs réponses. Et le capitaine n’échappait pas à la règle. "Disons que quand on est parti, c’est parce que le club ne nous a pas écoutés , disait le numéro six baelenois. Ils ont cassé une dynamique et nous, on est reparti de zéro à Baelen."

«Se caler dans le ventre mou»

Pouvant compter sur des renforts d’expérience la saison prochaine, Baelen ne devrait plus devoir passer par la case "match de barrage" pour entériner son maintien. "On espère pouvoir se caler dans le ventre mou du classement puis voir ce qui vient" , concluait celui qui a terminé la saison dans l’axe de la défense avec Pierre Loneux.