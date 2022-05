L’AS Eupen engage le défenseur slovène Jan Gorenc (NS Mura)

Jan Gorenc a rejoint le NS Mura début 2020, à l’âge de 20 ans, et a remporté avec son club en 2020 la Coupe de Slovénie et en 2021 le championnat national. Il a disputé 82 matchs avec le NS Mura et a démontré son talent de buteur en marquant 8 buts, y compris de la tête. Le nouveau joueur de l’AS Eupen a acquis une expérience internationale en participant à 12 matchs de la Conference League et des qualifications de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Champions League. Jan Gorenc peut évoluer aussi bien à son poste principal de défenseur central que sur les deux côtés de la défense.

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen: "Nous nous réjouissons de l’engagement de Jan Gorenc. Bien qu’il n’ait que 22 ans, il a déjà fait ses preuves comme joueur titulaire du champion national NS Mura en première division slovène et lors de compétitions internationales. Après le départ de nos défenseurs Jordi Amat et Jonathan Heris, Jan Gorenc nous aidera à rebâtir une défense stable pour la nouvelle saison. Nous nous réjouissons beaucoup de notre future collaboration avec Jan."