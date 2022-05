Jonathan Binot, futur T1 de Bellevaux : « Nous avons mal géré les matchs à notre portée »

"Le métier d’entraîneur me plait et je l’ai fait savoir. J’ai plus de plaisir à être sur le banc que sur le terrain. J’étais donc content d’accompagner le groupe pour, en quelque sorte, apprendre le métier" , explique-t-il.

À l’issue de la défaite contre Chevron, qui mettait fin aux rêves de Bellevautois de jouer en P3 la saison prochaine, la déception se lisait sur tous les visages. Et sur celui du futur coach aussi. "On a un petit groupe depuis quelques années et on voulait monter ensemble. C’était clairement un objectif."

Si le groupe semblait avoir les qualités pour y arriver, le test-match contre Sart B avait laissé des traces. "C’était difficile de remotiver le groupe. Mais de façon générale, ce qui nous a manqué durant la saison, c’est peut-être un peu plus de concentration contre des équipes à priori à notre portée."

Voilà un point à améliorer pour ne pas manquer l’exercice prochain. Avec l’essentiel du groupe qui a été reconduit, et les deux nouveaux renforts, les Verts seront un candidat redoutable. "On avait déjà annoncé l’arrivée d’Arnaud Grandjean de Waimes et nous pouvons aussi annoncer son coéquipier Benjamin Roufosse."

Sur la route, il retrouvera la saison prochaine un certain Servet Sumer. Celui qui, dimanche, défendait les buts de Bellevaux, sera le nouvel entraîneur de Malmedy B. "Je tiens vraiment à le féliciter ca cela faisait 9 ans qu’il n’avait plus joué et il est venu nous dépanner. Chapeau à lui."