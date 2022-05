Florent Kokaiko (Soumagne) : « Remonter le plus rapidement en P3 »

C’est donc en P4 que Soumagne devra reconstruire la saison prochaine. Un sacré coup dur. "Ça fait mal", poursuivait Florent, qui a commencé le football à Soumagne avant de migrer à Melen puis de revenir à ses amours de jeunesse.

"Mais je ne suis même pas déçu du match d’aujourd’hui (NDLR: Lisez dimanche). On ne doit s’en prendre qu’à nous-mêmes. Pendant le championnat, on a perdu des matches qui étaient largement à notre portée. Ce match contre Baelen, on n’aurait jamais dû le jouer."

«Plus de clubmen, moins d’individualités»

Reste que la descente en P4 est bel et bien actée… "Nous avons fait des transferts pour la P3, en espérant qu’ils viennent toujours. Nous devrons tenter de jouer les premières places pour remonter le plus rapidement possible." Le capitaine espère en tout cas voir une autre mentalité dans son équipe la saison prochaine. "Il nous faut plus de clubmen et moins d’individualités. Ça a été un problème cette saison, il n’y avait pas une grosse cohésion dans le groupe. On était parfois trop peu aux entraînements. Certains étaient là pour le club, d’autres donnaient l’impression d’être obligés d’être là. J’espère que l’an prochain, il n’y aura qu’un seul noyau dans le vestiaire et pas plusieurs." Voilà qui a le mérite d’être clair.