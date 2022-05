Buts: Brasseur (1-0, 14e), Addi sur pen. (2-0, 41e), Brasseur (3-0, 90e)

Ce Blegny B très remanié par rapport à l’équipe qui a disputé le championnat peut-il aller au bout? À en croire ses deux derniers adversaires, c’est probable. « Si l’équipe de ce dimanche avait joué tout le championnat, elle l’aurait survolé » estime Vincent Marullo, le T1 de Saive B. Un discours identique à celui tenu par Soiron la semaine passée. « De notre côté, on a raté notre première mi-temps. Et quand on est mené 2-0 par une équipe pareille, ça devient compliqué. » Au prochain tour, Blegny B jouera l’Étoile Dalhem B ou Glons (le match entre ces deux équipes a été arrêté).