Triptyque ardennais : Gros flop de Lotto, Noah Detalle équipier modèle, Tom Schyns satisfait (photos et résultats)

Un sacré coup de massue sur la tête du coureur de 21 ans, aperçu dépité avant de monter sur le podium – il se "console" avec la tunique de meilleur jeune. "J’ai dû contrer beaucoup d’attaques dans le final, mes équipiers ont fait ce qu’ils ont pu. C’est triste."

Un vainqueur… étonné

"C’était seulement ma troisième course de l’année sur route. Ma victoire est donc une surprise pour moi" , sourit Lander Loockx (25 ans), cyclocrossman chez Deschacht-Hens-Maes Containers.

Lequel signe là son premier bouquet sur le bitume, lui qui a déjà signé plusieurs tops 10 dans les labourés (7e du Koppenbergcross cet hiver, par exemple). "Je suis en préparation pour ma prochaine saison de cross. Ici, j’ai tout misé sur le sprint après que Lotto ait travaillé toute la journée." Son équipier Tom Meeusen, notamment, s’est montré actif pour animer les hostilités.

Detalle à plat ventre

Alors qu’il découvrait le Triptyque ardennais, Noah Detalle (Bingoal) s’est quant à lui mis à la planche pour son leader Gil Gelders, 6efinal. "J’ai vraiment beaucoup travaillé. Toute la journée, je n’ai pas arrêté. J’ai suivi plusieurs fois des accélérations, de Liam Slock entre autres. Il ne fallait pas que ça parte. J’ai fait ce que je devais. Dommage que ça n’a pas fonctionné: on visait le podium au général" , raconte le Pepin formé au VCA.

Ce rôle est un peu inédit pour ce multiple lauréat d’épreuves chez les jeunes. "Je ne l’avais fait qu’une fois, au Tour d’Autriche avec AG2R. Ça m’avait plu et avait bien marché. Ici, je me suis également bien amusé. Et, en vrai, je me suis mieux fait voir en roulant comme ça qu’en jouant ma carte perso. Si j’avais fait un top 20 au sprint, ça n’aurait pas été probant pour l’équipe. J’aurai d’autres courses plus tard pour me montrer."

Noah Detalle a évolué en ayant dans un coin de sa tête le "baby Giro" (Tour d’Italie espoirs), qui a lieu mi-juin. "La sélection se jouait ces derniers jours. Je pense avoir fait ce qu’il fallait pour être repris. Je ne vois pas ce que j’aurais pu faire de mieux… hormis gagner (rires)."

Tom Schyns : «Je suis tombé bêtement vendredi»

Tom Schyns (Chevigny) a réussi un Triptyque ardennais convaincant, malgré une entrée en matière frustrante.

Sur l’étape inaugurale menant à La Calamine, le Batticien de 21 ans aurait en effet pu perdre gros. «Je suis tombé bêtement vendredi, à 8 km de l’arrivée», souffle-t-il. «Et je ne suis revenu dans le peloton qu’à 2 km de la ligne.»

Plus de peur que de mal, toutefois, puisqu’il a pu terminer «au chaud», avant de récidiver samedi (Malmedy) et dimanche (Bullange). Toujours calé dans le gros du peloton, Tom Schyns se classe finalement 63e, à seulement 1′44′' du lauréat Lander Loockx. «Je suis content de ma forme. Samedi, l’étape était vraiment dure – la plus dure, selon moi. Je m’attendais à ce qu’aujourd’hui (dimanche) le soit encore plus mais, en fait, Lotto-Soudal a contrôlé tout le temps. Les passages difficiles étaient roulés en rythme, du coup. Et vu les bosses de samedi, les plus forts, qui voulaient sortir, l’avaient déjà fait. Sur le circuit local de Bullange, en plus, il y avait du vent dans les côtes. Donc ça revenait facilement.»

Tom Schyns tentera de profiter de sa forme dans les prochaines semaines, probablement sur le GP Color Code de Bassenge (29 mai) et Romsée-Stavelot-Romsée (19 juin).

Résultats des étapes

Samedi : Montjoie-Malmedy

1. LARSEN Sebastian Kirkedam RINGERIKS-KRAFT en 3h16′16′'

2. SLOCK Liam LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 00:00 (b : 6′')

3. LOOCKX Lander CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTAI 00:00 (b : 4′')

4. MEEUSSEN Witse PAUWELS SAUZEN-BINGOAL 00:00

5. NUYTTEN Michiel EFC-L&R-AGS 00:00

6. CRAPS Lars URBANO-VULSTEKE CT 00:00

7. HUENS Axel DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 00:00

8. GROLIER Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE

00:00

9. VAN DEN PUT Ronan STAGECO CYCLING TEAM 00:00

10. ORINS Robin ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 00:00

11. PONSAERTS Thibaut MINERVA CYCLING TEAM 00:00

12. GELDERS Gil BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 00:00

13. TJØTTA Martin RINGERIKS-KRAFT 00:00

14. DEBRUYNE Ramses LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 00:00

15. VAN DE PUTTE Victor CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTAI 01:06

16. DEWEIRDT Siebe ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 01:06

17. SAVER Kasper MINERVA CYCLING TEAM 01:06

18. VAN SCHOOR Matthew MINERVA CYCLING TEAM 01:06

19. DECLERCK Jelle BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 01:06

20. LEYMAN Celestin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 01:06

25. DE GRAEF Noah MINI DISCAR CYCLING TEAM 01:09

62. HASSERT Sven MINI DISCAR CYCLING TEAM 01:09

71. SCHYNS Tom CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 01:09

75. DETALLE Noah BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 01:09

92. RADOUX Robin CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 02:50

105. POLET Alexandre ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOIS 07:37

107. TASSET Marvin MINI DISCAR CYCLING TEAM 07:40

Dimanche : Massen-Bullange

1. LOOCKX Lander CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTAI en 3h43′58′'

2. 2. VERMOOTE Jelle ACROG-TORMANS

00:00 (b : 6′')

3. GEORGE Alfred VENDEE U PAYS DE LA LOIRE

00:00 (b : 4′')

4. DHAEYE Enrico MINERVA CYCLING TEAM

00:00

5. DEWEIRDT Siebe ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 00:00

6. BOUTS Jens URBANO-VULSTEKE CT 00:00

7. KAESEMANS Jasper URBANO-VULSTEKE CT

00:00

8. VAN DEN PUT Ronan STAGECO CYCLING TEAM 00:00

9. NUYTTEN Michiel EFC-L&R-AGS 00:00

10. VAN DUREN Brent MYSENLAN-PXL CARPETS-QUALITY RENOV 00:00

11. PONSAERTS Thibaut MINERVA CYCLING TEAM 00:00

12. DE GRAEF Noah MINI DISCAR CYCLING TEAM 00:00

13. CRAPS Lars URBANO-VULSTEKE CT 00:00

14. LARSEN Sebastian Kirkedam RINGERIKS-KRAFT 00:00

15. GERITS Vince STAGECO CYCLING TEAM 00:00

16. ORINS Robin ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 00:00

17. VANTHOURENHOUT Michael PAUWELS SAUZEN-BINGOAL 00:00

18. LAMBRECHT Michiel BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 00:00

19. VAN DE WYNKELE Lorenz ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 00:00

20. DE PAUW Len URBANO-VULSTEKE CT 00:00

47. TASSET Marvin MINI DISCAR CYCLING TEAM 00:00

55. SCHYNS Tom CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 00:00

60. HASSERT Sven MINI DISCAR CYCLING TEAM 00:00

99. DETALLE Noah BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 00:39

Classement général

1. LOOCKX Lander CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTA en 10h22′26′'

2. SLOCK Liam LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 00:01

3. LARSEN Sebastian Kirkedam RINGERIKS-KRAFT 00:10

4. HUENS Axel DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 00:19

5. PONSAERTS Thibaut MINERVA CYCLING TEAM 00:20

6. GELDERS Gil BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELO 00:20

7. TJØTTA Martin RINGERIKS-KRAFT 00:26

8. NUYTTEN Michiel EFC-L&R-AGS 00:35

9. CRAPS Lars URBANO-VULSTEKE CT 00:35

10. VAN DEN PUT Ronan STAGECO CYCLING TEAM 00:35

11. ORINS Robin ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 00:35

12. MEEUSSEN Witse PAUWELS SAUZEN-BINGOAL 00:35

13. NAUDTS Thomas EFC-L&R-AGS 00:35

14. GROLIER Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 00:35

15. DEBRUYNE Ramses LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 00:35

16. VERMOOTE Jelle ACROG-TORMANS 01:23

17. VAN DE PUTTE Victor CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTA 01:26

18. BAUGNIES Jerome TEAM METALCED 01:29

19. VERVENNE Jonathan ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 01:29

20. VANDENBULCKE Alex BASSO TEAM FLANDERS 01:29

37. DE GRAEF Noah MINI DISCAR CYCLING TEAM 01:44

63. SCHYNS Tom CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 01:44

68. HASSERT Sven MINI DISCAR CYCLING TEAM

01:44

79. DETALLE Noah BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELO 02:23

99. TASSET Marvin MINI DISCAR CYCLING TEAM 08:12

Classements annexes

Meilleur jeune : SLOCK Liam LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM

Par équipe : LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM

Points : LOOCKX Lander CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTAINERS

Sprints : RIETJENS Sander BASSO TEAM FLANDERS

GPM : SCHERPENBERGH Tristan VP CONSULTING CYCLING TEAM

Meilleur Belge : LOOCKX Lander BEL19970425 CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTAI