Arbitre: M. Vitiello.

Cartes rouges: Hugo (directe, 8e), Delneuville (2e jaune, 43e).

Cartes jaunes: Craninx, Nizet.

Buts: R. Lahaye (0-1, 76e), V. Degrosoney (0-2, 82e).

BELLEVAUX: Sumer, Bilet, Jansen, Thunus (75eBlaise), Hurlet (60eBixhain), Ancard, Hugo, Nizet, Binot (60eLecoq), El Ouni, Dierinck.

CHEVRON: Houssonloge, Hansenne, Delneuville, Heine (85eJaspers), Degrosoney, Kalonda (55eS. Craninx), Bastin (62eLahaye), Grégoire, Q. Craninx, Ba (67eMehmetaj), Blanchy.

Battus deux fois en championnat par Bellevaux, les Chevronnais ont pris la revanche au meilleur moment qui soit, en finale du tour final de la P4H. Les troupes de Ludovic Lejeune se rapprochent un peu plus de la P3 "même si on ne sait pas encore combien de tour on doit jouer" , rigole le coach, heureux au coup de sifflet final. Si ses gars l’ont emporté, ils n’ont pas mené large en première période. Pourtant en supériorité numérique après l’exclusion de Bertrand Hugo pour une faute de dernier homme (8e), les Jaune et Noir n’ont jamais réussi à imposer leur jeu.

«Je me suis fâché à la pause»

Curieusement, c’est lorsqu’ils ont été réduits à leur tour à dix, juste avant la mi-temps (2 jaunes coup sur coup pour Delneuville), qu’ils se sont réveillés. "Je me suis fâché à la pause , précise Lejeune. J’ai été très dur avec eux mais il le fallait." Et cela a fonctionné. Avec un but d’un revenant, Romain Lahaye, entré au jeu quelques minutes plus tôt. "J’ai vécu une saison compliqué mais je marque mon premier but de la saison lors d’un match super important" , se réjouit le numéro 16 des Chevronnais, heureux de voir son coéquipier, Degrosonay, doubler le score six minutes plus tard.

Si la joie était de mise du côté de Chevron, du côté de Bellevaux, on faisait grise mine. Pour le dernier match sur le banc de Raphaël Solheid, les choses ne se sont passées comme prévu. "On méritait mieux mais c’est le football , regrette le coach qui a décidé de prendre congé du foot pendant au moins un an. Je suis très déçu car on n’a pas réussi à atteindre nos objectifs. C’est terminé, c’est dommage."

Pour Chevron, la belle aventure continue avec un déplacement, ce jeudi, à Bolland pour le premier match du tour interprovincial. Avec des ambitions de plus en plus affirmées.