Arbitre: M.Audoor

Carte jaune: Doelen.

Buts: Masuy (0-1, 8e), Simons (0-2, 11e), Masuy (0-3, 16e), Decoeur (0-4, 20e), Dobbelstein sur pen (1-4, 34e), Masuy (1-5, 40e), Tosim (1-6, 44e), Masuy (1-7, 49e).

HOMBOURG B: Gillet, Demarets (77eRenkens), Lahaye (60eKirschfink), Stassen (5eHissel), Vanderheyden, Rampen, Bieleu, Doelen (60eHagelstein), Schins, Belboom (30ePegoraro), Dobbelstein.

BOLLAND: Closset, Simons, Parotte (65eHogge), Herman (72eLéonard), Tosim, Decœur, Van Noyen (60eDuizings), Masuy (65eBastings), Al-Assouad, Schyns (60eLamour), Nols.

Battus chez eux (1-2) lors de la phase classique, les Hombourgeois comptaient bien rectifier le tir face à Bolland. Une rencontre que les visiteurs entament avec détermination. Attitude récompensée à la 8e lorsque Benjamin Masuy profite d’un long dégagement pour aller fixer le gardien adverse et faire 0-1. Trois minutes plus tard (11e), c’est au tour de Florian Simons, monté sur phase arrêtée, de pousser le cuir au fond et faire 0-2. Bolland a très faim et Hombourg B semble perdu sur son propre terrain. Une situation dont profitent les Bleu et Blanc pour atomiser leur adversaire à la 16e et 20e minute via Benjamin Masuy (0-3) et Renaud Decœur (0-4).

«Asphyxiés dès l’entame»

Les visités bénéficient d’un penalty à la 34e dont se charge Manu Dobbelstein pour réduire l’écart à 1-4. Répit de courte durée pour les Orange et Bleu puisqu’à la 40e, Benjamin Masuy envoie un missile dans le plafond pour alourdir le score à 1-5. "Nous avons été asphyxiés dès le début par le réalisme et l’efficacité de Bolland. Impossible de rivaliser aujourd’hui avec les armes que j’avais. Notre parcours s’arrête et je remercie le groupe" , conclut Frédéric Gutkin, le coach hombourgeois. "Les consignes ont été respectées et on les assomme d’entrée de jeu. Jeudi prochain contre Chevron, c’est un autre défi qui nous attend et il faudra être à la hauteur" , analyse de son côté Antoine Wilkin, le T1 de Bolland.