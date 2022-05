Arbitre: M. Gastaldello.

Cartes jaunes: Ozdemir, Putters, Sangiovanni, Frère.

Buts: Frère sur pen. (0-1, 35e) Duran (1-1, 45e+3) Nito (1-2, 47eet 1-3, 60e).

ANDRIMONT: Lorquet, Ajdarpasic, Willems (62eY. Nagui), Isiktekiner, Bragard, S. Nagui (52eIdrissi), N. Stancher, Toubali (62e Bousetta), Ozdemir, Duran (52eMalaise), Azzouzi (52eT. Stancher).

SAINT-VITH: Broers, Kohn, Putters, Schoonbroodt, Urfels, Hoffmann (41eGangolf), Sangiovanni (90e+2 Benker), Frère, Parmentier (62eBoveroux), Nito, Rogister.

Il n’y aura pas de montée en P2 pour Andrimont au terme de cette saison. Les Jaune et Bleu de Manu Ruiz-Marin ont été battus, ce dimanche, par une formation de Saint-Vith qui s’est montrée plus réaliste, surtout en début de seconde période.

Auteurs d’une bonne première période, les Andrimontois ne parviennent pas, à l’image d’Akin Ozdemir, à tromper Dino Broers. En face, sur une faute d’Isiktekiner sur Hoffmann dans le rectangle, Frère se charge de transformer le penalty (0-1) peu après l’heure de jeu. Andrimont, via Duran, arrache l’égalisation dans les ultimes secondes avant la pause (1-1). Mais, visiblement boostés à la mi-temps, les Saint-Vithois reprennent rapidement l’avantage, grâce à un cadeau andrimontois dont profite Nito (1-2). L’attaquant tue d’ailleurs tout suspense à l’heure de jeu, d’un petit bijou en pleine lucarne (1-3) en guise de doublé.

Des changements peu prolifiques

Voilà Andrimont sorti du tour final. "On a réalisé une bonne première période mais on a mal débuté la seconde.Le 1-2 nous a vraiment cassés même si on aurait pu obtenir un penalty pour une faute de main à ce moment-là. Et nos changements n’ont pas apporté ce qu’ils devaient" , regrette Manu Ruiz-Marin. En face, c’est un Thierry Polis endeuillé par la perte de son frère qui a tenu à être présent pour son équipe. "Je suis très fier de mon groupe. Quand on joue avec notre pressing haut, comme en seconde période, on sait qu’on peut faire mal. Cette victoire prouve qu’on forme un vrai bloc et que Saint-Vith est une famille."

Au prochain tour, jeudi 15h, Saint-Vith se déplacera à Welkenraedt.