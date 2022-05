Arbitre: M. Laforge

Cartes jaunes: Gutkin, V. Beckers; Q. Dohm, Kockelmann, Lennertz, Schillings, Charlier

Buts: Plom sur pen. (0-1, 6e), Q. Dhom (1-1 csc, 45e+7; 1-2, 81e)

ELSAUTE B: J. Schyns, V. Beckers, Rogister, Bouanani, Daukandt (90eGenis), Dohogne, Dirix, Ameur, Gutkin (72eHiligsmann), Lejeune (46eHanssen), Mejdoubi (90eQualizza).

WELKENRAEDT: Collette (66eDuveau), Sabitov, Lennertz, J. Houbiers, Lancellotti, Delhougne (46eKockelmann), Q. Dohm, Launoy (76eCollard), Schillings, Plom, Corman (82eCharlier).

Précisons-le d’emblée, les 400 spectateurs venus assister à ce derby n’ont pas vécu le match de l’année. La faute, en partie du moins, au scénario du match qui a vu Welkenraedt obtenir un penalty (justifié) transformé par Plom après seulement six minutes de jeu. "Ça a évidemment conditionné la rencontre" , estimait Didier Schmitz, le mentor étoilé. "Grâce à ce but, les Welkenraedtois ont pu reculer et défendre. De notre côté, on n’a jamais su trouver la justesse nécessaire dans le dernier et l’avant-dernier gestes."

Une histoire de passes en retrait

Le tournant suivant intervenait à la 36e minute lorsque Sabitov appuyait trop une passe en retrait vers son portier Collette. Ce dernier contrôlait le ballon bondissant de la tête mais glissait en reprenant ses appuis alors que Mejdoubi arrivait pour le presser. En désespoir de cause, Collette se jetait alors sur le ballon et l’écartait du poing avant que l’attaquant elsautois ne le pousse dans la cage vide. Tout Elsaute réclamait (à raison) un coup franc indirect dans le rectangle. Mais l’homme en noir, M. Laforge, ne bronchait étonnamment pas. "Comme le penalty, cette décision en notre défaveur a clairement conditionné la suite" , regrettait le T1 elsautois dont l’équipe allait toutefois revenir au score. De manière un peu surréaliste juste avant la pause sur une autre passe en retrait mal calibrée, de Quentin Dohm cette fois, qui terminait dans la lucarne de Collette. La seconde période se résumait, elle, à une possession stérile d’Elsautois qui ne parvenaient pas à trouver la faille et qui étaient finalement crucifiés à dix minutes du terme. Quentin Dohm, l’auteur du malheureux auto-but, envoyait cette fois une exceptionnelle volée des 25 mètres dans les filets de Schyns. Cette frappe, la seule de Welkenraedt en seconde période, suffisait pour envoyer les hommes de Greg Degotte en inter-séries. "Je crois qu’on a été plus malins qu’Elsaute. C’est ce qui a fait la différence."

Au prochain tour, ce jeudi, Welkenraedt recevra Saint-Vith.