Arbitre: M. Kourouma.

Cartes jaunes: Van De Sande, Collignon; Lebeau, Bresani, De La Cruz, Bastin, Smets.

Buts: Halleux (0-1, 28e), Collignon sur pen (1-1, 38e), Morrier (1-2, 56e; 1-3, 71e)

RECHT: Finck, Magney, Bastin, Backes (68eLehnen), Margraff, Lejeune, Langer, Weynand, Collignon, Gabriel, Van De Sande (75eKirchens).

HERVE: Simonis, Lebeau, Das, Smets, Bastin, De La Cruz, Bressani (67eAmory), Halleux (82eLejeune), Douhard (75eLimbourg), Closset, Morrier.

Dans un match ouvert et très plaisant à suivre, chaque formation se crée son lot d’occasions. Il faut cependant attendre la demi-heure pour voir le Hervien Halleux ouvrir la marque (0-1). Recht réagit directement et obtient un penalty que convertit Collignon (1-1). Juste avant la pause, Bastin a la balle du 2-1 au bout du pied mais il oublie de cadrer.

"Malgré cette dernière très grosse occasion, le nul à la pause était logique" , estime le mentor rechtois Jérôme Stark. "Mes gars ont fait le maximum mais ils étaient cuits après 50 minutes. Il faut dire qu’une grosse partie avait enterré la vie de jeune homme de Thomas Lehnen la veille. Herve mérite sa victoire et je les félicite. Ben Joly fait du boulot et ses gars forment une équipe soudée. Ça se ressent sur le terrain. Bonne chance à eux pour la suite."

De retour des vestiaires, les Fromagers prennent en effet le dessus physiquement. À la 56e, Morrier redonne l’avance aux siens avant de faire le break un quart d’heure plus tard (1-3). Herve gère les dernières minutes et se qualifie méritoirement pour le tour final inter-séries.

"C’est vraiment gentil de la part de Jérôme" , enchaîne le coach hervien Ben Joly. "Pour ma part, je trouve que Recht est mieux rentré dans cette partie. Ils gagnaient plus de duels et Collignon nous a vraiment embêtés. En 2e mi-temps, on a pris le dessus et on a su faire la différence. Du coup, on continue l’aventure. Le groupe est plus soudé que jamais et on prend beaucoup de plaisir."

Herve débutera son tour final inter-séries le dimanche 29 mai. Il rencontrera le vaincu du match Hannut (P2A) – Espoir Minerois (P2B).