Arbitre: M. Coenen.

Carte rouge: Scherpereel (53e, directe).

Cartes jaunes: Thomsin, Debante, Alvarez, Baumans, Jacinto; Galère, Desmit, Crasset, Moscato.

Buts: Galère (0-1, 7e), Thomsin sur pen (1-1, 53e), Vanderbeck sur pen (1-2, 56e), Lange (2-2, 64e).

ESPOIR MINEROIS: Debante, Corin, Lucassen, J. Gaillard, Lekeu, Thomsin (79eBaumans), Alvarez (72eVan Acker), G. Gaillard (72eMuhamed), Tamma (88eLeclercq), Jacinto, Lange (96eWadeleux).

WARSAGE: Droeven, Heydens, Scherpereel, Hungs, Desmit, Nélissen, Jeunehomme, Crasset, Mbazoa (67eMoscato), Galère (80eSimonis, 110ePelsser), Vanderbeck.

Warsage débute mieux et trouve rapidement l’ouverture par Galère (0-1). L’Espoir Minerois réagit mais la frappe de Lange (18e) est déviée sur la latte par Droeven. Sur corner, le Warsagien Vanderbeck lui répond mais sa tête trouve la même issue. Malgré quelques belles possibilités de chaque côté, le score ne change plus jusqu’à la pause.

De retour des vestiaires, une action va faire basculer la rencontre. Replié sur sa ligne, Scherpereel dévie le ballon du bras – de l’épaule diront certains – et l’arbitre le sanctionne d’un penalty, suivi d’une carte rouge. Thomsin ne se fait pas prier et rétablit l’égalité (1-1). "On était bien dans le match puis survient cette décision. Je me réjouis de revoir les images pour me faire ma propre opinion. Mon joueur dit que le ballon lui vient sur l’épaule" , explique le mentor de Warsage Michel Remacle. "Malgré tout, on parvient à faire 1-2 mais ils égalisent sur un très beau but. Nous sommes certes éliminés mais j’ai pris beaucoup de plaisir pour mon dernier match."

Minerois y a «toujours cru»

Trois minutes plus tard, Warsage reprend l’avance par Vanderbeck (1-2). Ce match fou rebondit encore à la 64e quand Lange place un front victorieux sorti de nulle part (2-2). À part une superbe occasion pour Tamma (66e), l’Espoir Minerois peine ensuite à se montrer dangereux. Et c’est finalement via les tirs au but qu’il arrache sa qualification.

"Je suis fier de mes gars" , lâche le T1 minerois Gino Piol. "Ça n’a pas été facile et on peut féliciter Warsage. Bien que nous ayons été menés très vite, l’équipe y a toujours cru. Elle a encore fait preuve d’une grosse force de caractère. C’est à l’image de notre saison, on est capable de faire de grandes choses en équipe. Je reste malgré tout lucide et je sais que le penalty et l’exclusion nous ont facilité la tâche. En ce moment, j’ai une pensée pour mon papa décédé mais qui est sans cesse avec moi." "On va tout faire pour aller au bout"

En arrêtant deux penalties – même si l’arbitre en a fait retirer un, le portier Minerois Thomas Debante a joué un grand rôle: "Le pire dans l’histoire, c’est que c’est mon meilleur ami qui rate le dernier penalty de Warsage. Je pars en fin de saison mais je veux le faire en ayant donné le maximum pour le club."

Le tour final inter-séries débute ce jeudi 26 mai et l’Espoir Minerois s’en ira défier Hannut (P2A).