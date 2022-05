Arbitre: M. Soors.

Cartes jaunes: Van Belle, Reuten, Deflandre (sur le banc), Englebert (sur le banc), D’Ostilio, Bustin, Hens.

But: Lallemand (1-0, 74e).

LIÈGE: Debaty; Nyssen, Bustin, Lambot, D’Ostilio; Rodes, Reuten, Bruggeman (90e Cavelier), Mouhli (60e Mouchamps), Lallemand, Perbet (86e Van den Ackerveken).

DENDER: Gies; Smet, De Backer, Ragolle, Borry, Van Belle; Rowell, Houdret (77e Casagolda), Hens, Van Oudenhove (82eN’Gongo); Valcke (63e M’Barki).

Trop souvent cette saison, les Liégeois ont perdu des points alors qu’ils étaient les meilleurs sur le terrain. Ce dimanche, pour l’un des deux matchs de l’année (avec celui à Knokke de mercredi), ils ont joué avec leurs tripes de la première à la dernière minute, en se battant sur chaque ballon, même s’il y avait parfois, logiquement, un peu de déchet.

"Nous savions que nous n’avions plus droit à l’erreur. Ce que nous avons montré au niveau de la mentalité, du jeu et de l’intensité durant tout le match, c’est très bon pour la Nationale 1. La victoire est méritée" , analysait Gaëtan Englebert.

Dender était clairement venu à Rocourt pour ne pas perdre et ne faisait que défendre. Mais Michaël Lallemand et ses coéquipiers sont parvenus à faire tomber les briques de ce mur pour finalement faire exploser le stade. "Nous nous attendions à une équipe défensive mais peut-être pas à ce point. Elle n’avait plus joué de cette manière depuis très longtemps. Ils ont tenu le coup 75 minutes. Honnêtement, je préférais me retrouver dans notre situation que dans la leur. Nous savions que nous devions gagner. Pour nous, au niveau tactique, c’était le plus facile, nous ne devions pas calculer."

Comme depuis l’entame des playoffs, la fête dans le vestiaire était contenue, même si la joie était logiquement présente. Les joueurs ont d’ailleurs dû faire des tours de terrain en guise de décrassage. Tous sont déjà concentrés sur mercredi soir. "Le plus difficile reste à faire face à une équipe qui n’a rien à perdre. Nous y allons pour prendre les trois points et fêter ce que nous méritons."

Avec la débauche d’énergie, la fatigue était logiquement présente mais les joueurs sauront passer au-dessus. "Ce n’est pas le plus important, ils vont bien récupérer, disait le mentor. Quand on connaît l’enjeu, on laisse les crampes et tout le reste de côté. Les joueurs sont prêts à relever le défi. Depuis l’entame des playoffs, nous avons su faire la différence au niveau physique, que ce soit sur phase arrêtée ou sur la longueur."

Le voyage à la mer sera donc décisif et c’est bien Liège qui a toutes les cartes en main… en attendant que le Comité sportif proclame sa décision.