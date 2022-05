Les Verviétois ne seront donc pas élus meilleurs seconds de P2, laissant ce grade – et une hypothétique montée en P1 – aux joueurs de Cointe B après ce match de barrage disputé sur terrain neutre à Comblain samedi soir.

"Reconnaissons d’emblée que notre adversaire était dans un très bon jour offensivement, Cointe possède un collectif bien huilé" , note Fred Carton, le coach du BC Verviers B qui avait tenu à être sur le banc – malgré une lourde opération – pour cette dernière sortie avec le groupe. Ses gars avaient bien démarré par un 0 à 6 mais très vite les Liégeois se sont portés aux commandes pour ne jamais plus les abandonner. D’autant qu’avec quatre éléments à trois fautes à la pause, les solutions défensives n’étaient guère nombreuses côté verviétois.

"Face à des joueurs qui étaient très unis défensivement, on est retombé dans nos travers en privilégiant trop le un contre un" , détaille le coach verviétois dont les couleurs ont dû se contenter de 68 points inscrits. "Il y avait longtemps qu’on n’avait plus été mis en difficulté en championnat, je pense que nous n’étions pas prêts pour ce combat. On aurait préféré se quitter sur une victoire, l’émotion était très forte lors de notre dernier temps-mort…"

Des larmes ont coulé puisque le mandat de Fred Carton – qui a noué des liens très étroits avec ses joueurs – se termine à présent. C’est Bruno Dagnely qui prendra la relève la saison prochaine avec sans doute la même ambition d’atteindre l’élite provinciale.

Le mot de la fin à Mayron Wilkin qui s’est occupé du groupe pendant plusieurs semaines durant la convalescence du T1. "Malheureusement, c’était un jour sans. On ne score pas beaucoup contrairement aux semaines précédentes et on n’a pas réussi à trouver la confiance en défense. Cointe était super collectivement, les Liégeois méritent leur victoire. C’est dommage que nous ne soyons pas récompensés par une dernière victoire mais ce n’est que partie remise."