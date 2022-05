Arbitre: M. Chaspierre.

Carte jaune: Yaman, Brichant, Seck, Cagnina.

Buts: Lespagne (0-1, 27e), Yaman (0-2, 45e+1 ), Seck (1-2, 66e ), Yaman (1-3, 73e).

SPRIMONT: Biersard, Lambrechts, Otte, Fall, Burton, Yema Shongo (56e Ruiz), Gorry, Camara, Keysers (56e Nelissen), Seck, Moukoko.

BINCHE: Vanbelle, Marchand, S. Wantiez, G. Wantiez, Brichant (85e Kalala Mutoka), Mukota, Bastaens, Cagnina, Despontin (72e Diarra), Lespagne (77e Schohy), Yaman (85e Arslan).

Existe-t-il plus bel hommage que celui d’un adversaire? À la fin de la rencontre, Jean-Louis D’Acchille, l’entraîneur de Binche, a tenu à souligner les prestations sprimontoises tout au long de ce tour final. "Philippe Médery a réalisé un superbe travail au cours des dix derniers jours. Il a été très intelligent en faisant passer son équipe comme le petit Poucet de la compétition et je dois reconnaître qu’il a réussi à tromper tout le monde."

Dimanche, la jeunesse de Sprimont n’est pas parvenue à prendre la mesure de l’expérience binchoise. Les Hennuyers ont été particulièrement efficaces, convertissant leurs trois premières opportunités. "Les gars de Binche jouent ensemble depuis deux ou trois saisons alors que chez nous, certains joueurs ne connaissent même pas le prénom de certains équipiers" , souriait Philippe Médery. "Nous sommes tombés sur une équipe plus mature, plus athlétique. Voilà la différence."

Sprimont peut nourrir quelques regrets, notamment suite au premier but adverse qui semble avoir été marqué depuis une position de hors-jeu. "J’aimerais revoir la phase, en effet. Le joueur de Binche est peut-être le cousin de Speedy Gonzales car mes joueurs sont à dix mètres et lui est dans le petit rectangle" , poursuivait le coach. "Je retiens quand même que nous avons fait taire pas mal de personnes durant ce tour final. Avant le début de la compétition, je lisais dans la presse que tout le monde voulait tomber sur nous, mais nous sommes allés jusqu’en finale. Il manque juste la cerise sur le gâteau."

Après une telle campagne, les Carriers auraient tort de baisser la tête. La saison prochaine doit permettre de mettre certains jeunes en valeur. Dimanche, le onze de base était jeune (25,5 ans) avec certaines promesses qui ont laissé leur carte de visite (Amara Camara et Benoit Lambrechts, notamment). Philippe Médery a même fait monter deux jeunots plein d’envie en seconde période: Sacha Nelissen (18 ans) et Esteban Ruiz (16 ans). "Ils ont montré de belles choses, même si je ne suis pas certain que ça plaise à tout le monde… Avec moi, l’âge n’a pas d’importance dès qu’on a seize ans. Je ne suis pas inquiet pour Sprimont." Et c’est peut-être là l’essentiel.