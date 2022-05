Arbitre: L.Loockx.

Cartes jaunes: Schmit, Neetens, Rentmeister, Mazouze, Nigieme.

Buts: Laurent (1-0, 26e), Simons (2-0, 59e), Gasparoto (3-0, 71e).

MEIX: Brolet, Blaise (83eBertin), Bechet, Gomrée, Schmit, Neetens, Evrard, Limpach, Laurent (77eAubois), Gasparoto (88ePlainchamp), Simons (76eSartelet).

LIÈGE: Santamaria, Dabeye, Rentmeister, Grava, Olivier, Mazouze (89ePetit), Katzenburg (72eThirion), Schroeder (82eMascolo), Tudisco (72eCamara), Namotte, Ngieme.

D’un côté, une équipe, l’UCELiège, qui restait sur cinq succès consécutifs. De l’autre, des Méchois pas encore totalement remis de leur échec in extremis dans la course aux lauriers provinciaux. Pourtant, samedi, ce sont bien les Gaumais qui sont apparus les plus fringants sur l’ensemble des 90minutes et qui poursuivent leur route.

"Après un 3-0, je suis logiquement un entraîneur déçu, mais fier en même temps après le chemin parcouru. Nous sommes battus, mais nous avons gagné beaucoup aujourd’hui (NDLR: il montre du doigt les nombreux supporters venus jusqu’en Gaume). Je ne veux pas minimiser la victoire de Meix qui a livré un très bon match, mais de notre côté, la majorité des gars n’avait encore jamais livré un match de tour final et il y avait une charge émotionnelle inhabituelle que certains ont peut-être eu du mal à supporter" , analyse le coach de l’UCE, Jean-Marie Raucq.