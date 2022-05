Arbitre: M. Dridelli.

Cartes jaunes: Gonay, Noël.

Buts: Noël (0-1, 10e), Velghe (1-1, 16e), Derousseau (1-2, 28e).

SOUMAGNE: Cokaiko, Thimister, Dovifat, Palermini, F. Lahmidi, Francalaza, Lamarche, Khaldi (64eDesmet), Gonay, S. Lahmidi (85eGalkowski), Velghe.

BAELEN: Eussen, Loneux, Struvay, Denooz, Pelzer, Toudy (89eVoneche), Nys, Valle Prado (84 Krafft), Noël (70eNeyken), Brandt (60eBouhy), Derousseau.

Devant quelque 300 spectateurs – on n’avait plus vu ça depuis longtemps à Soumagne – Baelen a logiquement remporté sa "finale" pour le maintien en P3.

Rapidement aux commandes, les hommes de Christophe Sangiovanni ont pourtant vu Soumagne revenir dans la partie avant que Michelet Derousseau (au four et au moulin) ne fixe le score dès la 28e minute de jeu. Baelen, avec six anciens Soumagnards dans son groupe en plus du coach, n’avait plus qu’à gérer ses émotions. Soumagne s’était montré entreprenant sur longs ballons et phases arrêtées en première période. Ce n’était plus le cas en 2e dans un match qui, malgré l’enjeu, est resté correct et bien maîtrisé par le trio arbitral. Le coach baelenois, sur son terrain (il habite à 40 mètres du stade), pouvait donc relâcher la pression lors du coup de sifflet final. "C’est un gros soulagement , disait le T1 baelenois. On sort d’une saison compliquée. On savait qu’on n’aurait aucun cadeau pour se sauver. Là, toute la pression s’envole. D’un côté, je suis très déçu de faire redescendre mon ancien club. Mais j’espère que ça va leur permettre de travailler sur un nouveau projet solide en repartant de P4."

Globalement, ce match couperet a été bien maîtrisé par les Baelenois, concentrés sur leur sujet de bout en bout. "Physiquement, on était très bien. C’est pour ça qu’on les a pressés dès le début. On était bien en place et pour la première fois de la saison, j’avais un vrai banc à ma disposition, avec des joueurs capables d’être titulaires. Cela fait une grosse différence." En 2022-2023, Baelen voudra vivre une saison bien plus tranquille. Dans cette optique plusieurs transferts ont été réalisés, le sauvetage était donc plus que bienvenu… "Roger Baudon (Soumagne), Lucas Petit (Elsaute B), Maxime et Julien Pirnay (de retour de Waimes), mon cousin Anthony Sangiovanni (Saint-Vith) et Christophe Collings (reprise) seront chez nous la saison prochaine" , rappelle Christophe Sangiovanni. Mais avant cela, place à une fête bien méritée.

Rahmani: «Ce n’est pas aujourd’hui que l’on descend»

Les mines étaient basses dans les rangs soumagnards, sur le coup de 16h45. C’est plus qu’un coup de soleil que les locaux ont pris sur la cafetière dimanche après-midi…

Le coach principal Hicham Belhaddad étant retenu au Maroc pour les funérailles de son père, c’est l’adjoint Mohamed Rahmani qui drivait les Soumagnards pour cette rencontre primordiale. Comme tout un club, il ne pouvait masquer sa déception à l’issue des nonante minutes. "Elle est immense , lâchait-il. On voulait aller chercher ce maintien pour Hicham. Mais on a fait avec l’équipe que l’on a. Cette descente, c’est le résultat de toute une saison. On ne méritait pas de terminer le championnat à notre position. On a perdu des bêtes points pendant tout le championnat. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on devait se sauver."

Les locaux, revenus au score, y ont pourtant cru, avant de baisser pavillont physiquement dans la dernière demi-heure. "On a eu plusieurs possibilités qui ne sont pas passées loin en première période. C’est un peu le résumé de notre saison: on n’a pas converti nos occasions et derrière, on a payé nos erreurs cash."

«Il faudra reconstruire»

En P4 la saison prochaine, le duo Belhaddad – Rahmani sera, sauf surprise, encore à la barre la saison prochaine. "Avec des transferts déjà acquis, il faudra reconstruire un nouveau groupe, mais surtout une mentalité de club. C’est ce qu’il a manqué cette saison. Des gens qui veulent mouiller le maillot, qui ne trichent pas."