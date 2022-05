Arbitre: M. Deckers.

Carte rouge: Reuter (68e).

Cartes jaunes: Renson B., Mignon.

Buts: Boulton (1-0, 60e), Rexhepi (2-0, 77e), Babitz (2-1, 86e), Binot (3-1, 90e).

AUBEL: Monte, Remacle, Willem (81eWangermez), Spits, Roex, Ernst, Hansen (72eRexhepi) Colling, Campo (63eSmits), Binot, Boulton (81eKerff).

FIZE: Firquet, Renson M. (83eParmentier), Ledure, Babitz, Reuter, Damsin (45eBoumediene), Wagemans (77eWagemans), Grommen (74eVandervost), Licour, Denruyter, Renson B.

Après une fin de championnat plus compliquée et une élimination d’entrée contre l’UCE Liège au tour final, Aubel a retrouvé son jeu et sa fraîcheur au meilleur des moments pour s’imposer contre Fize, au terme d’une demi-finale de Coupe de province bien gérée par les troupes de Tony Niro.

En première mi-temps, Aubel monopolisait le ballon et jouait dans le camp de Fize, mais ne se montrait pas dangereux, pas plus que son adversaire. Après la pause, le match s’emballait à l’heure de jeu. Boulton profitait d’une perte de balle dans l’axe défensif fizois et s’en allait tranquillement battre Firquet. Peu après, le même Boulton était arrêté fautivement par Reuter qui écopait d’un carton rouge. À un quart d’heure du terme, Rexhepi, fraîchement monté au jeu, doublait l’avantage des siropiers. Aubel se procurait encore plusieurs occasions mais oubliait de tuer le match. Fize en profitait pour réduire la marque sur corner par Babitz de la tête et ramener un peu de suspense. Mais les locaux ne paniquaient pas et Binot scellait le score final dans les arrêts de jeu.

Après le match, le T1 de Fize, Thierry Deprez, ne contestait pas la victoire aubeloise. "On a manqué de ressources, de courses et de vivacité. On n’a rien à revendiquer aujourd’hui. On n’a pas été dangereux une seule fois devant leur goal." De son côté, Tony Niro, l’entraîneur aubelois, était bien évidemment satisfait. "Il fallait digérer notre défaite contre l’UCE. On savait que Fize était quelque peu déforcé et que si on les mettait sous pression pendant nonante minutes, ça serait compliqué pour eux. Nous avons fait le travail en retrouvant les valeurs aubeloises: la solidarité, la solidité défensive et le travail les uns pour les autres. Grâce à cette victoire, on s’offre un beau derby contre Elsaute en finale. À nous de mettre à profit les quinze prochains jours pour bien préparer ce match qui devrait, je l’espère, attirer de nombreux spectateurs."

La fête et l’unité de tout un club

Avant le match, le club d’Aubel a mis en avant ses équipes de jeunes qui se sont illustrées positivement lors de la coupe de l’Entente verviétoise. Les U11 ont remporté le challenge Mathieu Kessels et les U13 le challenge Fernand Carion. La razzia aurait pu être totale puisque les U15 ont atteint la finale du challenge Julien Marsin. Tout au long du match de l’équipe fanion, les jeunes ont donné de la voix n’ont pas manqué de fêter dignement la qualification pour la finale avec les joueurs de Tony Niro.