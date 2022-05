Absent à Hombourg B: G.Rampen (vacances).

Absent à Bolland: F.Pacek (travail).

Toujours en course dans ce tour final après avoir battu Franchimont (3-1 aux tirs au but), Hombourg B reçoit Bolland ce dimanche. Une équipe bollandoise qui a dû se défaire au préalable de l’Union Limbourg (2-0). "La première chose que je redoute, c’est le terrain synthétique. Il est évident que cette surface de jeu les avantagera et nous devrons trouver la parade. La seconde sera la manière dont Hombourg B sera renforcé par son noyau de P2. Notre objectif est évidemment d’aller le plus loin possible mais le chemin est encore long. Le 25 juin prochain, ce serait quand même formidable de fêter les 50 ans du club par une montée en P3" , note Antoine Wilkin, le coach des Bleu et Blanc.

«L’appétit vient en mangeant»

Côté hombourgeois, le coach Frédéric Gutkin ne cache pas ses craintes et ambitions. "Je me méfie de cette équipe et de deux joueurs en particulier, Olivier Van Noyen et Kevin Nols. Ils sont dangereux et nous adapterons notre système en fonction de cela. Même si notre objectif initial n’était pas la montée, l’appétit vient en mangeant et mes joueurs y croient de plus en plus."

L’équipe qui l’emportera rencontrera, jeudi 26 mai (15h) le vainqueur du match de P4H entre Chevron et Bellevaux.