Absents à Elsaute B: S. Beckers, Magermans, Lecloux et Smets (blessés).

Absents à Welkenraedt: Reep, Charlier et Rompen (blessés).

En ce moment, les matches s’enchaînent à un rythme effréné à Elsaute puisqu’après deux rencontres de tour final de P1 la semaine dernière et une demi-finale de Coupe de province ce jeudi, le club s’apprête à accueillir un quatrième gros match en dix jours.

Et quel match puisqu’il s’agit cette fois de la finale de P3C qui verra l’équipe B elsautoise accueillir son rival et voisin de Welkenraedt pour un derby très attendu dans les deux camps. "C’est une joute qui a été assez facile à préparer" , explique Didier Schmitz, le mentor étoilé. "J’ai senti à l’entraînement mes joueurs très motivés par cet affrontement. Je leur ai dit de le prendre comme la consécration d’une saison fantastique. Les dirigeants espèrent entre 300 et 500 personnes. Pour des jeunes de 17, 18 ans, c’est incroyable de pouvoir disputer ce match."

Vu l’assistance potentielle, la rencontre se tiendra par contre sur le terrain A. Une surface sur laquelle les troupes de Didier Schmitz ne jouent jamais. "On en a beaucoup discuté avec le comité et c’est l’aspect sécurité et accueil du public qui a primé" , commente le coach. "Si on n’avait tenu compte que du sportif, on aurait opté pour le synthétique mais il y avait d’autres paramètres qui ont pris le dessus et je me suis rallié aux vieux sages du club."

Le terrain A, un avantage?

Une décision qui n’est pas pour déplaire à Welkenraedt et à son technicien Greg Degotte. "Leur petit terrain synthétique nous aurait certainement un peu moins convenu, c’est clair. Maintenant, de là à dire que ce sera un vrai avantage pour nous, on ne va pas exagérer" , pointe l’entraîneur bleu et noir qui devrait pouvoir compter sur son buteur Boris Corman et sur son capitaine Julien Lancellotti, pourtant très incertains. "Ils ont tous les deux reçu le feu vert du kiné et seront donc bien là."

Au prochain tour, l’équipe qualifiée recevra jeudi prochain le vainqueur de la finale de P3D qui oppose Andrimont et Saint-Vith.