"Ce qui nous arrive est du pur bonheur" martèle Jean-Marie Raucq, le coach de l’UCE Liège, formation qui l’a emporté face à Elsaute et qui va donc représenter la province de Liège au tour final interprovincial qui commence ce samedi. Pour l’Union des Clubs Espagnols, c’est un déplacement en province de Luxembourg qui se profile.

Si Jean-Marie Raucq pourra compter sur le même groupe que face aux Elsautois ce week-end, il n’en oublie pas de préparer le prochain exercice puisqu’il a signé le jeune attaquant Loïc Latour (Rochefort, ex Waremme B, RFC Liège et Ciney). Les buteurs du club de Grivegnée Terry Namotte et surtout Arnold Ngieme risquent d’être sollicités cet été…

Mais en attendant, il y a un match à gagner pour continuer la belle aventure. Ce sera face à Meix-devant-Virton, à qui le titre de P1 luxembourgeoise a échappé d’un cheveu (c’est Libramont qui est passé devant avec le même nombre de points mais à l’avantage des victoires). "J’ai déjà regardé toutes les vidéos des rencontres de Meix-devant-Virton.On verra bien… mais on peut déjà dire que ce qu’on vit est historique" rappelle le T1 Raucq, qui sait aussi que tout est possible ce samedi soir.